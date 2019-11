Em 2018, a indústria paranaense teve um gasto de mais de R$305 milhões com trabalhadores afastados. Este valor, calculado pelos Observatórios da Indústria do Sistema Fiep, leva em conta os dias de afastamento do colaborador e a remuneração do mesmo. Para tratar das estratégias de gestão para a Segurança e Saúde no Trabalho visando à prevenção de perdas, o Sesi no Paraná, em parceria com a APES – Associação Paranaense de Engenheiros de Segurança, promoverá o evento “Painel Sesi de Gestão Estratégica para a Indústria: Prevenção de Passivos Trabalhistas e Previdenciários em Segurança”.

“A partir do conhecimento de boas práticas de Saúde e Segurança no Trabalho, as empresas podem amadurecer, adotando ações de prevenção e inserindo novos conceitos de gestão no dia a dia. Muitas vezes, a adoção de medidas administrativas simples já irão atender a legislação vigente”, explica Juliana Cipriani, coordenadora de Segurança e Saúde do Sesi no Paraná.

O encontro irá acontecer no dia 26 de novembro, entre 14h e 17h, no Campus da Indústria, e terá a presença de Rodrigo Meister de Almeida, advogado, engenheiro florestal e de segurança do trabalho e do Dr. Leslie Marc Dhaese, médico especialista do trabalho. O evento é gratuito e aberto ao público. As inscrições podem ser feitas pelo site: http://bit.ly/paineissesi



Confira os participantes:

Rodrigo Meister de Almeida – Advogado, Engenheiro Florestal e de Segurança do Trabalho, Mestre em Governança e Sustentabilidade. Pesquisador na área de gestão de riscos psicossociais no trabalho e economia da segurança e saúde. Perito do TRT da 9ª Região. Professor convidado dos cursos de Medicina do Trabalho da UFPR e Relações Trabalhistas e Negociações Sindicais na Faculdade da Indústria. Instrutor da Escola Superior de Advocacia da OAB PR e da Confederação Nacional das Indústrias CNI.



Dr. Leslie Marc Dhaese – Médico Especialista do Trabalho, Especialista em Perícias Médicas e Medicina Legal, Assistente técnico permanente de empresas como BOSCH, VOLKSWAGEN, ELECTROLUX e inúmeras outras. Perito Judicial nas Varas Cíveis de Curitiba, São José dos Pinhais, Rio Negro e Santo Antônio da Platina.



Serviço

Painéis Sesi de Gestão Estratégica para a Indústria: Prevenção de Passivos Trabalhistas e Previdenciários em Segurança e Saúde do Trabalho

Data: 26/11/2019

Horário: 14h às 17h

Local: Auditório 2 – Campus da Indústria

Endereço: Av. Comendador Franco, 1341 – Jardim Botânico, Curitiba – PR

Inscrições: http://bit.ly/paineissesi



