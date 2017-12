Faixa etária com maior quantidade de negativados é entre 30 e 39 anos. Região Sudeste concentra o maior número de negativados: 24,24 milhões de consumidores

O volume alto de brasileiros com contas em atraso continua muito alto. A informação do SPC é que temos 59,9 milhões de brasileiros com alguma conta em atraso. Mais de um terço da população está com o CPF restrito para contratar crédito ou fazer compras parceladas. O percentual exato é de 39,5% dos brasileiros com idade entre 18 e 95 anos.

A faixa etária mais endividada é entre 30 e 39 anos. Pelo levantamento de novembro último, 49% das pessoas nesta idade estavam com crédito comprometido pelas dívidas não pagas. Isto representa um universo 16,93 milhões de pessoas. Também na idade entre 40 e 49 anos o número é assustados com 47% negativada. Como se pode ver os problemas com pagamento atinge todas as faixas etárias.

Quem tem este crédito

É claro que são os bancos, que mesmo faturando horrores, tem metade destes devedores como os maiores credores do total de dívidas em atraso no país, concentrando 49% do total.

Os demais credores são o comércio (19%). Mesmo as contas de água e luz tem um total de 9% destas pendências.