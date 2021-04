Atletas de diversas modalidades esportivas estão conquistando muitas vitórias após receberem treinamento mental de Lincoln Nunes. Ele apresenta suas técnicas para o sucesso e mostra como elas podem ajudar em diversas áreas da vida.

“No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou não faz.” Tal declaração pertence ao tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna. Frases como essa foram várias vezes ditas pelo esportista brasileiro ao longo de sua carreira. O sucesso atingido nas pistas ainda hoje, quase 27 anos após seu falecimento, é reverenciado por seus fãs e por quem admira os grandes feitos esportivos.

Para conquistar tantas glórias em sua vida, Ayrton Senna sempre foi um obstinado pelo sucesso. No primeiro ano de Fórmula 1, por exemplo, deu início a um treinamento físico e mental que certamente o ajudou a ser o maior nome do automobilismo mundial. Em diversas entrevistas, ele destacou o quanto o treinamento mental foi essencial em cada um de seus passos e deu significativas contribuições para lidar com as cargas emocionais e alcançar tantas vitórias na Fórmula 1.

Hoje no Brasil há uma infinidade de esportistas treinando arduamente em diversas modalidades com o mesmo desejo de superarem seus limites e serem reconhecidos por suas conquistas. Para chegar lá, é necessário recorrer aos mais avançados treinamentos físicos e mentais. E desde último quem entende é o especialista em alto rendimento e performance esportiva, Lincoln Nunes. Por conta de sua vasta experiência, ele já prestou mentorias e fez centenas de sessões com diversos atletas, desde campeões da Seleção Brasileira de natação, atletas olímpicos, multi-campeões do jiu-jitsu, atletas de elite do UFC e jogadores consagrados no futebol.

O treinador mental ou mental coach como é chamado algumas vezes por seus clientes, tem conseguido resultados surpreendentes e expressivos junto aos seus orientandos, com diversos exemplos de sucesso que vão desde quebrar recordes históricos até atingir metas que pareciam impossíveis de serem atingidas no esporte. “Através do Método Atleta de Elite, tenho transmitido meu conhecimento aos atletas e propagado nacionalmente e internacionalmente a importância de os atletas fortalecerem a parte mental de suas preparações”, conta.

“Quando estamos falando de elevar a performance dos atletas ao limite máximo, não existe segredo ou atalho, autoconhecimento é o poder”, diz Lincoln. O treinador apresenta ferramentas específicas para cada realidade e entender profundamente sobre o ser humano é fundamental: “Sem investimento em conhecimento não é possível evoluir. Acredito que ele é a única ferramenta que ninguém pode tirar de você, e invisto nisso como um diferencial para os meus clientes, apresentando um saber específico e necessário para cada situação”.

Lincoln passou a se destacar no meio esportivo ao perceber que os atletas precisavam desenvolver o controle da mente sobre o corpo e o equilíbrio psicológico para suportar a pressão, ansiedade e longas provas de resistência.

Hoje, por meio do Método Atleta de Elite, “desenvolvido por mim, cuja base é pautada em princípios, valores e virtudes”, o treinador conseguiu ajudar diversos atletas a conquistarem resultados expressivos, como é o caso do nadador Guilherme Costa, que irá representar o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio em 2021. “Depois que iniciamos o trabalho ele já quebrou o recorde Sul Americano 11 vezes, 5 nos 1500 metros nado livre, 5 nos 800 metros nado livre e 1 nos 400 metros nado livre, Ele se tornou o primeiro atleta da América Latina a conseguir nadar os 1500 metros em menos de 15 minutos, feito que ele achava que seria algo impossível de alcançar naquela data“.

A chave de tudo isso? Segundo Lincoln, “corpo e mente precisam estar conectados, caso contrário o atleta estará sempre limitando o seu potencial”, completa.