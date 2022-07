Durante o espetáculo teatral “O Doce aroma do lar”, realizado no Teatro Regina Vogue pelo Instituto Joanir Zonta, foram apresentados os três finalistas do Concurso Culinário Condor, que recebeu mais de 100 inscrições de pratos com o pinhão como ingrediente principal.

O grande vencedor foi o “PinhonZola” – Nhoque de Pinhão com Gorgonzola, elaborado por Thiago dos Santos Barbosa, de Londrina, que levou o prêmio de R$1.000 em vale-compras Condor. A segunda colocada foi a Vanessa Karoline Rodrigues Canozi, de Piraquara, que ganhou R$500 em vale-compras com sua receita de sopa de cebola com Pinhão. Já a terceira receita ganhadora foi a Farofa de Pinhão, da Vania Cetnarski, de São José dos Pinhais, que ganhou R$300 em vale-compras.

Após se divertirem com o espetáculo teatral, o público conheceu as receitas finalistas e degustou o Nhoque de Pinhão com Gorgonzola. “Realizamos esse concurso para mostrar a versatilidade culinária do Pinhão, um símbolo paranaense, além de ser uma ação que coloca o nosso cliente em evidência como verdadeiros chefes de cozinha”, afirma a diretora do Instituto Joanir Zonta, Sandra Zonta.

Conheça abaixo a receita vencedora:

“PinhonZola” – Nhoque de pinhão com molho de gorgonzola

Massa

500g de pinhão cozido e descascado

Sal a gosto

Pimenta a gosto

2 ovos

Farinha de trigo até dar o ponto

Molho

500ml leite

200g de farinha de trigo

250g manteiga

Lascas de gorgonzola (cerca de 30g)

Modo de preparo

Molho: em uma panela, aqueça a manteiga. Em seguida, colocar leite e farinha de trigo. (Molho Bechamel). Assim que adquirir a consistência desejada, adicionar as lascas de gorgonzola até derreter.

Massa: Triturar o pinhão até formar uma bolinha. Acrescentar sal, pimenta, os ovos e a farinha. Untar as mãos com azeite para fazer as bolinhas e cortar. Cozinhar em água fervente até que as bolinhas boiem na água.

Para servir, coloque uma camada de molho e cubra com as bolinhas de nhoque. Finalize com lascas de pinhão e tomilho fresco.