Temos observado que dentro da atual conjuntura política do país, cada vez mais, os militares estão ocupando espaço na política, onde organizados e unidos, buscam representatividade em defesa dos interesses da Pátria e da família militar.

No Paraná, entre muitas lideranças importantes com boa aceitação no segmento militar, encontramos o amigo Sargento Pereira, como é conhecido o ex-candidato a vereador Alvimar Pereira, que em 2020 em Curitiba, com boa votação, atingiu a suplência de Vereador.

Formado em História e cursando Gestão Pública no Instituto Federal do Paraná, o Sargento Pereira está se especializando e tem destacada atuação no terceiro setor, com trabalhos sociais nas comunidades e também nos conselhos municipais de Curitiba.

Ouvido pela Gazeta do Bairro, o Sargento Pereira, que sempre esteve ao lado do jornal, falou deste momento político do país e disse que ainda não definiu sobre a participação no pleito eleitoral deste ano, onde vai dar continuidade ao seu trabalho social onde atua com muita desenvoltura e popularidade.