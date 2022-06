Na manhã do dia 4 de Maio aconteceu a cerimônia de troca de comando do 13 º Batalhão da Polícia Militar. O Major Francisco Carlos Hrentechen assumiu o comando do Batalhão que atende a região, substituindo o Ten-Cel Darany Luiz Alves de Oliveira. Na função de subcomandante ficou o Sr Major QOPM Gildo Cezar dos Santos Lima.

A cerimônia foi acompanhada por familiares, convidados, autoridades e lideranças da região.