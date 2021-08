Depois de mais de um ano de cursos e preparações, os homens e as mulheres da 29ª turma de guardas municipais passam a atender a população de Curitiba. A partir de agora eles fazem estágio supervisionado, protegendo o patrimônio e garantindo segurança em ruas, parques, praças, terminais de ônibus e eixos estratégicos.

No estágio supervisionado, eles colocam em prática todo aprendizado obtido durante o curso de forma presencial e real. “Porém, ainda são alunos e alunas e, por isso, contarão com a experiência dos supervisores e dos guardas municipais mais experientes para a resolução de ocorrências e para atender o cidadão da melhor maneira”, explicou a inspetora Cleusa Pereira diretora do Centro de Formação da Guarda Municipal.

O curso de formação técnico-profissiona teve carga de 740 horas-aula e mesmo com a pandemia os alunos persistiram e aprenderam na prática como atender a cidade.

“Devido à pandemia, foi um período duro de treinamento, mas vocês não desistiram e agora fazem parte da gloriosa Guarda Municipal. A partir de agora a responsabilidade de vocês é grande e por isso desejo os parabéns e boa sorte”, afirmou o comandante da GM, inspetor Carlos Celso dos Santos Junior.

Cerimônia

A cerimônia do lançamento do estágio aconteceu no Centro de Formação da Guarda Municipal de Curitiba nesta quinta-feira (5/8) e contou com a presença do vice-prefeito Eduardo Pimentel, do secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Péricles de Matos, e de autoridades da Guarda Municipal.

“As rondas em parques, praças e ruas da região central terão um reforço importante. A partir da próxima semana, novos guardas vão iniciar o estágio supervisionado, fortalecendo a segurança pública e a preservação do nosso patrimônio. O reforço do efetivo e a compra de novos equipamentos para a GM foi um compromisso que eu e o prefeito Rafael Greca assumimos”, disse Eduardo Pimentel.

Na solenidade também foram entregues medalhas de honra por tempo de serviço. A medalha de 10 anos, denominada Gralha Azul, a de 20 anos, chamada de Falcão Peregrino, e a de 30 anos, denominada Harpia, são concedidas aos servidores que completaram os decênios de bons serviços prestados à instituição. Neste ano serão agraciados 286 servidores, sendo 219 com a de 10 anos, 15 com a de 20 anos e 52 com a de 30 anos.

“Para mim é uma honra poder estar à frente desta secretaria e ver o esforço e a dedicação dos alunos e dos servidores mais antigos na defesa da nossa cidade e de nossos cidadãos”, completou o secretário Péricles de Matos.

Premiação

Nesta quinta-feira também foi divulgado o nome dos vencedores do concurso de fotos alusivas aos 35 anos da Guarda Municipal de Curitiba. A vencedora foi GM Ana Cristina Kuipers, em segundo ligar ficou a GM Arcileia Rodrigues da Silva e em terceiro, o GM Josias Ferreira.