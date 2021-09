Em proposição feita pelo presidente da Câmara Municipal de Curitiba, Tico Kuzma, a gestora de RH do Condor, Charmoniks Heuer, foi agraciada com o Prêmio Profissional do Ano, neste dia 13 de setembro. Ela está à frente do Capital Humano da rede supermercadista desde 2017, é formada em Magistério e Pedagogia com especialização em Gestão de Pessoas, Coaching, Relações Trabalhistas e Mestranda em Recursos Humanos e Gestão do Conhecimento.

Segundo Kuzma, a profissional foi escolhida pelo seu desempenho e atuação em um setor que permaneceu na linha de frente nesta pandemia. “A Charmoniks representa todos os profissionais de serviços essenciais ao funcionamento da cidade que não pararam um segundo sequer e eu a parabenizo pelo excelente trabalho na gestão de pessoas”.

A gestora agradeceu a homenagem e dedicou o prêmio aos 13 mil colaboradores do Condor. “Nossa empresa é movida pelo capital humano e me sinto honrada em receber um prêmio tão importante como este em um momento que colocou os profissionais de recursos humanos à prova”, disse Charmoniks.

O Condor conta com 55 lojas em 21 cidades do Paraná e Santa Catarina. Charmoniks gerencia todos os subsistemas de recursos humanos da rede (recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, remuneração, benefícios e limpeza).