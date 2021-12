Quando se pensa em vender um produto ou serviço, é fundamental conhecer seu público-alvo e qual o perfil dos consumidores que formam este grupo para, a partir disso, elaborar um planejamento de marketing com estratégias assertivas.

Assim como outros setores do mercado, o marketing passou por diversas fases e mudanças significativas nas formas de se relacionar com o público, valorar um produto e de vendê-lo.

Se no início do século XVIII, o marketing 1.0, ou marketing de massa, tinha como objetivos vender algo para todos que quisessem comprar, padronizar produtos e reduzir custos de produção, essa ideia se tornou obsoleta e a partir de 1980 o marketing 2.0 passou a falar em segmentação de mercado.

Ou seja, com um olhar mais atento para visão para o comportamento da sociedade, empresários e comunicadores perceberam que consumidores não eram uma massa homogênea, mas indivíduos com características e necessidades diferentes.

Desta forma, entenderam que na era da informação os consumidores tinham uma grande oferta de produtos e estavam sempre bem informados, o valor do produto seria ditado pelo cliente. Assim, era preciso segmentar o mercado, desenvolver um produto que atendesse a sua necessidade e convencer o público de que a sua marca tem a solução.

Eis que o termo público-alvo passa a fazer parte do cotidiano dos profissionais de marketing e empresários.

Mas afinal, qual a definição de público-alvo e por que você precisa conhecer o seu?

De forma simples, o público-alvo se define por um grupo de pessoas com características em comum que se tornam possíveis compradores e usuários de um determinado produto. Para Philip Kotler, o pai do marketing, “o público-alvo exerce uma influência nas decisões do comunicador sobre o que, como, quando, onde e para quem dizer”.

O que quer dizer que as características do público vão ser os pilares para a construção da marca com valores alinhados aos consumidores e diferenciais que eles consideram importantes.

Desde que essa definição passou a fazer parte do planejamento estratégico e o comportamento do consumidor foi observado, a otimização de investimentos em mídias off e online e a assertividade das estratégias de marketing cresceram sem desperdiçar esforços.

Outro benefício trazido pela segmentação de público é a melhora na comunicação. Por mais contraditório que pareça, se comunicar com menos pessoas é mais efetivo na hora da vender, porque sua empresa:

conhece melhor as características do público-alvo;

se aproxima do segmento;

usa uma linguagem adequada para conversar com os integrantes do grupo;

adota uma abordagem que atende os seus objetivos.

Além disso, a definição de público-alvo exige que as empresas observem também o comportamento do mercado e de seus concorrentes. Com isso, é possível identificar segmentos que não estão sendo bem atendidos, que buscam novas soluções ou que não estão sendo notados, e gerar novas oportunidades.

Com essas informações em mãos e público-alvo definido, a empresa pode traçar seu posicionamento no mercado, conquistar um espaço único e de grande valor na mente do consumidor, se aproximando do público e se tornando referência.

Na Mercado Binário, traçamos estratégias de marketing com base em estudos de público-alvo e mercado, alcançando resultados positivos e levando a sua marca a um nível elevado de presença digital.

Para saber mais sobre o Método MB, entre em contato com nossos consultores.

https://mercadobinario.com.br/blog/entenda-por-que-voce-precisa-conhecer-seu-publico-alvo/