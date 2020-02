Emprego do Futuro

Espaço Empreendedor oferece microcrédito de R$ 1 mil a R$ 20 mil com juros baixos

Joaeydon Dantas de Oliveira, 21 anos, é dono de um petshop ao lado do terminal do Cabral. O negócio começou em 2019 e o microempreendedor individual (MEI) precisa de recursos para capital de giro.

Na semana passada, ele procurou o Espaço Empreendedor, na Rua da Cidadania do Boa Vista, para obter informações sobre a linha de microcrédito oferecida no local. A oferta do financiamento nas unidades da Prefeitura, que tem juros a partir de 1,28% ao mês, é uma parceria da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação e Fomento Paraná.

Joaeydon conta que, como o negócio está no começo, a receita com os serviços do petshop ainda não está cobrindo os custos mensais com insumos e despesas fixas, como luz e água.

“Vim ver se consigo entre R$ 10 mil e R$ 20 mil para equilibrar as contas e conseguir também fazer um trabalho de divulgação”, afirma o empreendedor, que saiu do Espaço Empreendedor animado com a possibilidade de conseguir o empréstimo ainda em fevereiro.

Atendimento

Desde novembro passado, três Espaços Empreendedor da Prefeitura recebem, semanalmente, a visita dos agentes de crédito da Fomento Paraná responsáveis por avaliar e liberar financiamentos para os MEIs.

Às terças-feiras, os agentes da Fomento estão no Espaço Empreendedor da Fazendinha; às quartas, na unidade do Boa Vista; e, às quintas, na unidade do Boqueirão. O atendimento é sempre das 12h às 17h.

Nos demais dias e nos outros seis Espaços Empreendedor da Prefeitura, as equipes das unidades orientam os interessados e os encaminham para a avaliação de crédito no Fazendinha, Boa Vista ou Boqueirão. A Agência Curitiba também administra Espaços Empreendedor nas Ruas da Cidadania do Tatuquara, Santa Felicidade, Bairro Novo, CIC, Pinheirinho e Cajuru.

Taxas

Conrado Ferreira de Lima, consultor da Fomento Paraná que atende às quartas-feiras no Boa Vista, explica que os MEIs tem acesso a financiamentos entre R$ 1 mil e R$ 20 mil, conforme avaliação cadastral.

“O prazo máximo para a quitação do empréstimo é de 36 meses, com carência de três meses para o início do pagamento”, salienta.

As taxas de juros do microcrédito começam em 1,28% ao mês e, no caso das empreendedoras, há uma linha especial (Mulher Paranaense) com juros mais baixos (a partir de 0,76%).

“Mas são as taxas iniciais, mas os juros de cada financiamento variam de acordo com a análise de crédito de cada MEI”, reforça.

Letícia Justus, coordenadora dos Espaços Empreendedor, lembra que a oferta do microcrédito nas unidades da Prefeitura fecha um ciclo de serviços oferecidos.

“Já oferecíamos orientação e capacitação gratuitas para os MEIs. Agora, eles também têm acesso a crédito produtivo”, justifica.

Ligadas ao programa Curitiba Empreendedora da Agência Curitiba, as nove unidades do Espaço Empreendedor da Prefeitura já oferecem vários serviços gratuitos, como a formalização ou encerramento do MEI, emissão de alvará e realização da declaração anual.

Emprego do Futuro

Emprego do Futuro é uma das principais agendas da gestão do prefeito Rafael Greca, assim como mobilidade urbana, sustentabilidade e cultura da inovação. A conexão de Curitiba e dos curitibanos com os desafios para a conquista dos Empregos do Futuro motivou um conjunto de ações desenvolvidas pelo Vale do Pinhão, o movimento da Prefeitura e do ecossistema de inovação da cidade para garantir o crescimento sustentável de Curitiba.

Desenvolvidas pela Agência Curitiba/Vale do Pinhão e Fundação de Ação Social (FAS), as iniciativas englobam desde ações focadas no setor de tecnologia e inovação até as de capacitação de habilidades técnicas e humanas. O princípio é simples: muitas profissões “tradicionais” vão mudar e muitas novas vão surgir. O objetivo é capacitar, apoiar e incentivar jovens e adultos, de forma que estejam mais bem preparados para as demandas do mercado de trabalho atual e futuro. As iniciativas incluem: Worktibas, 1ºEmpregotech, Primeiro Emprego, Tecnoparque, Liceus de Ofícios e Inovação, Bom Negócio, Mobiliza, Espaços Empreendedor, Empreendedora Curitibana, Fab Lab e Paiol Digital.