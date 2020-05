Plataforma de incentivo a leitura coloca biblioteca com 579 títulos em português e 421 livros em inglês à disposição de alunos de todas as instituições de ensino

Mostrando solidariedade em meio à pandemia da Covid-19, as empresas têm buscado fazer a sua parte para contribuir com a sociedade. É o caso do Elefante Letrado, plataforma de leitura digital fundada em 2013 com o propósito de promover a formação do hábito da leitura e o desenvolvimento da compreensão leitora em estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. A plataforma pode, ainda, ser utilizada na Educação Infantil.

Neste período de isolamento social, a empresa oferece, de forma gratuita, 30 dias de acesso a todas as funcionalidades da plataforma para as escolas utilizarem e indicarem aos seus alunos. Até o momento, o Elefante Letrado já doou mais de R$ 100 mil na distribuição gratuita do serviço para escolas de todo o Brasil.

O Elefante Letrado está presente em 15 estados brasileiros e cinco países, Brasil, Estados Unidos, Holanda, Japão e Reino Unido. O acervo inclui obras de 214 autores, com 579 livros em português e 421 em inglês. Nomes como Ziraldo e Monteiro Lobato são encontrados na plataforma, que conta com uma curadoria especializada e livros nivelados de acordo com a fluência e a compreensão leitora.

A sócia-fundadora do Elefante Letrado, Scheila Vontobel, destaca a importância da ação em meio à situação atual: “A pandemia da Covid-19 é algo que atinge a população como um todo, por isso a decisão de estarmos à disposição das escolas e dos alunos, auxiliando-os a manter o hábito da leitura e seguir as atividades de aprendizagem durante este período”, afirma. “Acreditamos que essa gratuidade irá facilitar para que uma gama de escolas e estudantes possa conhecer o nosso trabalho e se beneficiar dos conteúdos que desenvolvemos com tanto comprometimento e cuidado”, completa.