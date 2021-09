A princípio, o aperfeiçoamento constante da tecnologia nos trouxe até aqui. Desde os primeiros sistemas monetários até as últimas versões de digital bank, as novas formas da economia digital encontram espaço, público e mercado prontos para continuar girando a roda do dinheiro.

A facilidade em fazer transações financeiras e a eliminação de horas em filas de banco já podem contar como um grande avanço em direção ao futuro.

Igualmente, o dinheiro em papel como conhecemos tende a perder cada vez mais espaço no mundo, dando lugar a novas funções em dispositivos eletrônicos.

Afinal, quando foi a última vez que você foi a um caixa automático?

A mudança é vista em todo o planeta. Moedas de países se adaptam ao cenário digitalizado, criptomoedas e bitcoins entram em cena. No primeiro dia dos pais após o lançamento do PIX, o Brasil registrou recorde de pagamentos instantâneos. O número chegou a 40 milhões de transações, o equivalente a cerca de R$ 24 bilhões.

Assim, bancos tradicionais reinventam serviços da economia digital graças às novas ferramentas. Por exemplo, no WhatsApp está disponível a ferramenta Pay, onde é possível realizar rapidamente pagamentos e transferências via débito.

Com mais de 500 milhões de usuários ativos, o Twitter também está em fase de testes do “Jarro de Gorjetas”, segundo anúncio da empresa em maio deste ano. O envio e recebimento de gorjetas para criadores de conteúdo, experts, jornalistas e organizações não governamentais estimula a troca de dinheiro na rede.

Aplicando no caminho certo

Entre as novas ferramentas, as empresas têm se adaptado conforme a demanda sugere. Logo, é sempre bom dispor de mais maneiras de pagamento, principalmente entre as novas audiências.

Portanto, se você busca renovar as maneiras com que sua marca faz negócios, converse com alguém da nossa equipe de especialistas! Estamos sempre atentos ao que há de novo no planeta digital.