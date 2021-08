Desde o início da pandemia, o Condor Super Center já doou mais de 72 toneladas de alimentos para o município de Joinville. Neste ano, a rede já havia entregue quase 24 toneladas, mas, como a pandemia continua, realizou hoje (10) uma nova doação, agora de 20 toneladas.

A entrega faz parte da campanha “Corrente de Esperança Condor”, viabilizada em parceira com os fornecedores da rede e que doa parte da venda dos produtos anunciados no tabloide específico da ação.

Segundo o superintendente do Condor, Wanclei Said, a pandemia continua impactando a população com desemprego e fome. “Queremos que esses alimentos amenizem os problemas sociais decorrentes da pandemia e que levem acalanto e esperança para que as pessoas em situação de vulnerabilidade social consigam enfrentar este momento difícil”.

O prefeito de Joinville, Adriano Silva, destacou a importância da ajuda humanitária neste momento em que muitas pessoas perderam suas rendas devido à pandemia. “Já é a segunda vez que o Condor nos faz uma doação neste ano, o que ajuda muito a Secretaria de Assistência Social, pois temos muitas famílias em situação de vulnerabilidade e esses alimentos vão direto para a mesa delas”.

Neste ano, a Campanha já doou mais de 271 toneladas de alimentos, o equivalente a mais de 22 mil cestas e R$ 1.129.450,93. Os alimentos foram entregues em todas as cidades onde o Condor atua.