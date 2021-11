Para as pessoas que buscam uma oportunidade para terminar o ano empregadas, o Condor está selecionando novos colaboradores para as lojas de Curitiba nas áreas de repositor, operador de caixa, auxiliar de logística e cozinheiro.

Para participar do processo, basta ter mais de 18 anos e comparecer de segunda a sexta, entre às 8h e às 16h, no RH da empresa, localizado na Av. Winston Churchill, 2170 (anexo ao Condor Pinheirinho, ao lado do terminal).

Os candidatos devem estar com os seguintes documentos em mãos:

– Carteira de trabalho (pode ser digital);

– Comprovante de residência;

– Documentos pessoais (RG e CPF);

– Reservista.

Experiência será um diferencial.