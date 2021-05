Rótulo Golden Kush foi lançada na última semana pela Joy Project Brewing e está disponível via deliverye retirada na fábrica. Opção consiste em uma American Ipa feita com lúpulo Strata e notas de frutas tropicais.

Curitiba, 18 de maio de 2021 – Você sabia que a cidade de Curitiba é considerada uma das capitais da cerveja artesanal no Brasil? De acordo com a PROCERVA, associação das micrococervejarias do Paraná, a capital paranaense e Região Metropolitana contam com 25 microcervejarias das 40 alocadas no estado paranaense, contribuindo não só para a Região Sul, mas também para o crescimento nacional do consumo cervejeiro.

A Joy Project Brewing, localizado no bairro Xaxim, é uma das cervejarias que vêm ganhando cada vez mais destaque no Sul. Presente no mercado há mais de três anos, a fábrica é resultado da paixão pela cultura cervejeira dos sócios fundadores, Everton Delfino e Diego Nery. “A Joy Project surgiu com o propósito de oferecer rótulos que apostam no custo x benefício nos quesitos qualidade, valor e rotatividade”, comenta Delfino.

Entre um dos rótulos recentemente lançados, está a Golden Kush, resultado da parceria inédita da Joy Project Brewing com a também curitibana Fumaçônica Brewery. A opção consiste em uma American IPA com 6,7% de teor acoólico, 63 IBU e uma alta dose de lúpulo Strata, resultando em uma cerveja refrescante, com dank herbal que lembra cannabis e notas de frutas tropicais como maracujá, além de pitadas cítricas provenientes do terpeno Lemon Haze.

A Golden Kush está disponível em lata (473ml) pelo valor de R$20,90, podendo também ser encontrado, além da unidade individual, em packs personalizados, intitulados de Orange Box. “A Orange Box consiste em um pack especial para seis latas, que pode ser personalizado com os rótulos que o cliente escolher. O valor médio é de R$99, podendo variar de acordo com as opções selecionadas”, finaliza Everton.