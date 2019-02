O serviço de agendamento pela internet para atendimento nos dez postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine) está beneficiando mais de 26 mil pessoas por mês em Curitiba. Desde 19 de dezembro, quando entrou em funcionamento, o Sine on-line substituiu o atendimento por ordem de chegada e aumentou em 50% o trabalho nos postos. Antes do sistema, eram cerca de 100 atendimentos por dia. Agora, neste início de ano são, em média, 150.

Para marcar algum serviço, o trabalhador deve acessar o site www.curitiba.pr.gov.br e clicar no banner digital “Agende seu atendimento no Sine”.

As informações são do diretor de Relações do Trabalho da Fundação de Ação Social (FAS), Cesário Ferreira Filho. “Estamos trabalhando para facilitar a vida do trabalhador, que não precisa mais chegar cedo para conseguir ser atendido. Agora, pela internet, é só agendar de casa qual dos três serviços disponíveis deseja e ser atendido no outro dia, sem ficar esperando”, argumentou.

Os serviços para agendamento são: Carteira de Trabalho, Seguro-desemprego e intermediação de mão-de-obra. O agendamento on-line começa a funcionar às 8h de cada dia e, dependendo do serviço, as vagas se esgotam em menos de meia hora.