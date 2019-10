O app idealizado pela empresa social curitibana Youngers possibilita renda a imigrantes, egressos do sistema carcerário e jovens em situação de vulnerabilidade e começa a rodar em novembro

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) traz uma boa notícia: a taxa de desemprego caiu 4,6% em relação ao primeiro trimestre de 2019. Por outro lado, esta redução é reflexo do aumento dos empregos não formais – atualmente são 24,2 milhões de brasileiros trabalhando por conta própria, o maior número registrado desde 2012. Pensando em driblar as adversidades da informalidade, Geovana Conti, empreendedora e fundadora da empresa social Youngers (Y), criou o Lava-Placa, um aplicativo que, além de oferecer oportunidade de renda imediata, também promove a capacitação e a transformação de pessoas em situação de vulnerabilidade em profissionais aptos para ingressar no mercado de trabalho.

A proposta do app é literalmente oferecer o serviço de lavagem de placas para comércios, uma atividade que pode ser facilmente executada pelos prestadores de serviço que, em sua maioria, são imigrantes, egressos do sistema carcerário e jovens a partir de 16 anos. O profissional ganha por placa lavada e a empresa fica com 30% do valor total arrecadado no aplicativo. “O serviço é fácil, necessário e traz a oportunidade de remuneração justa aos trabalhadores”, garante Geovana, que na Y sustenta a grande cartada do projeto contra a informalidade: a capacitação profissional.

Na empresa social, moradores de comunidades de baixa renda têm acesso a mentorias e treinamentos constantes gratuitamente, o que além de auxiliar a conseguir uma boa colocação no mercado também desperta a veia empreendedora dos alunos. A iniciativa concedeu à Youngers o Prêmio Legado de Empreendedorismo Social 2019 e um aporte financeiro de R$10 mil para que o app saísse do papel e ganhasse as ruas de Curitiba. “Com o prêmio, iniciaremos o treinamento dos primeiros cinco trabalhadores já em novembro nos arredores da Vila Torres”, comemora Geovana. A empreendedora social conta, ainda, que os prestadores de serviço estarão devidamente identificados com o jaleco e boné de “Aluno Youngers” e equipados com escada, panos, balde, sinalização de piso molhado e até máquina de cartão.

Próximas conquistas

Pensando em crescer ainda mais, o Lava-Placa também participa da 6ª edição do concurso “Minha Startup Muda o Mundo” promovido pelo Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial do Paraná (ACP) e já foi selecionado para a segunda fase. Se ganhar, receberá cursos, mentoria, além de um fast-pass para Pitch Night da Curitiba Angels – um dos maiores grupos de investidores do país – o que pode ajudar a encontrar novos recursos e, consequentemente, expandir a área de atuação do aplicativo.

Sobre a Y

Criada em 2014 pelo casal de empreendedores Geovana Conti e Cleber Sá, a empresa social atua principalmente nas regiões do Parolin, Vila das Torres e Capanema, três dos bairros mais carentes de Curitiba. O foco está na ressocialização de jovens entre 14 e 35 anos e na inserção deles no mercado de trabalho – daí o nome Y, de Youngers. Por meio de palestras, cursos, mentorias e outras vivências eles trabalham a ideia de que é possível transformar um hobby (ou qualquer coisa que você faça bem feito) em negócio!