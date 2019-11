Um aplicativo para celular criado pelo governo do estado para facilitar o contato dos trabalhadores autônomos com quem precisa dos seus serviços e está trazendo resultado positivo pra muita gente. Lançado a cerca de nove meses, já atinge a marca de 30 mil downloads, em 240 municípios do Paraná. 87,8% Android e 12,2% IOS.

“O aplicativo é um incentivador da geração de renda rápida, com possibilidade de atender quem procura serviços com urgência e quem está disposto a ofertas céleres. Planejamos expandir cada vez mais o aplicativo para alcançar os 399 municípios do Estado”, disse o secretário da Justiça, Família e Trabalho do Governo do Paraná, Ney Leprevost.

Os 10 municípios que mais registram números de downloads são: Curitiba; São José dos Pinhais; Colombo; Cascavel; Londrina; Pinhais; Foz do Iguaçu; Fazenda Rio Grande; Piraquara; Araucária.

De acordo com o assessor de Gestão Inteligente e Inovação da Sejuf, André Telles, “Atingir este número de 30 mil downloads até o final do ano era uma meta que o próprio Secretário Ney Leprevost havia sugerido e ter conseguido antes de dezembro nos motiva ainda mais. Então só temos que agradecer o empenho dos servidores, da Celepar e de todos que fizeram com que este serviço Inovador do governo viralizasse”.

Lançada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior o dispositivo disponibiliza mais de 100 categorias de serviços autônomos cadastrados. Os mais procurados são: Marido de Aluguel; Diarista; Pedreiro; Eletricista; Pintor; Garçom; Motorista; Recepcionista; Limpar-Auxiliar; Babá, Encanador; Técnico de Computador; Cabeleireiro/Manicure; Cozinheiro/Auxiliar.

A possibilidade de informações sobre microcrédito com a Fomento Paraná é outra possibilidade de aba no aplicativo que permite que o trabalhador cadastre seu e-mail para receber informações sobre possibilidade de acesso a crédito de R$ 10 mil a R$ 20 mil para investir em capacitação ou estruturação.