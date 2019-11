A Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Governo do Paraná (Sejuf), por meio do Departamento do Trabalho e Estimulo à Geração de Renda, lançou na quarta-feira (06) em Matinhos o programa “Emprega Mais Litoral”. O intuito é aumentar o número de vagas ofertadas nas Agências do Trabalhador do Litoral, com vistas às contratações para a temporada de verão – principalmente de temporários. As inscrições estão abertas na prefeitura local, localizada na Rua Pastor Elías Abraão, 22 – Centro – Matinhos-PR.

A ação que conta com o apoio das prefeituras municipais vai percorrer no mês de novembro as praias de Matinhos, Pontal do Paraná, Guaratuba, Morretes, Antonina e Paranaguá com a Agência Itinerante, promovendo a intermediação de mão de obra durante o período de veraneio.

“Nossa missão é efetivar cada vez mais as políticas de trabalho no Paraná. Esta ação visa promover um grande mutirão de empregos na região litorânea do Paraná durante a temporada de verão, quando aumenta a demanda para contratações principalmente no comércio”, explica o secretário da Sejuf, Ney Leprevost.

Serviço

Lançamento do Programa Emprega Mais Litoral

Local: Prefeitura de Matinhos, Rua Pastor Elías Abraão, 22 – Centro – Matinhos-PR.