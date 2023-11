UPA Sítio Cercado passará por revitalização e fechará por três semanas

Revitalização da UPA Sítio Cercado: Saiba tudo sobre o fechamento temporário

A UPA Sítio Cercado passará por uma revitalização, o que exigirá o fechamento da unidade por um período de três semanas. No entanto, a área de odontologia continuará funcionando normalmente. A reforma terá início à meia-noite desta segunda-feira (27).

Durante esse período, serão realizados pequenos reparos e manutenções gerais, pintura interna, revisão hidráulica, revisão elétrica e substituição de algumas portas e bate-macas (proteção de parede usada em ambientes hospitalares). Além disso, a área de classificação de risco dos pacientes será individualizada com divisórias.

Atendimento de urgência e emergência

A Central do Samu 192 e as demais oito UPAs do município continuarão realizando normalmente os atendimentos de urgência e emergência durante esse período, absorvendo a demanda da UPA Sítio Cercado. As duas UPAs mais próximas da região são: Boqueirão e Pinherinho.

Para casos leves, também é possível buscar atendimento através da Central Saúde Já, pelo telefone 3350-9000. O serviço está disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, inclusive nos feriados, e aos sábados e domingos, das 8h às 20h.

Atendimento odontológico

As emergências odontológicas continuarão sendo atendidas na UPA Sítio Cercado durante o período de revitalização. O serviço de odontologia da unidade funciona todos os dias, das 19h às 7h. Além disso, as unidades básicas de saúde também oferecem atendimento odontológico em seus horários de funcionamento, assim como as UPAs Boa Vista e Fazendinha em alguns horários específicos.

Com informações da prefeitura de Curitiba.

