“Time Sub-20 do Paraná Clube enfrenta clássico contra o Coritiba na terceira fase do Campeonato Paranaense”

Time Sub-20 do Paraná Clube estreia na terceira fase do Campeonato Paranaense

O time Sub-20 do Paraná Clube vai estrear, neste sábado (29), na terceira fase do Campeonato Paranaense da categoria. O Tricolor, que sustenta uma grande campanha até o momento na competição estadual, encara o clássico contra o Coritiba a partir das 15h30, na Vila Olímpica do Boqueirão.

O time paranista conseguiu a classificação na terceira fase ao terminar a segunda etapa do torneio na segunda colocação, mas de maneira invicta. Em seis jogos, foram três vitórias e três empates.

Na última rodada, quando venceu o São-Joseense, o técnico Jorge Ferreira não tinha vários titulares. Para encarar o Coritiba, o treinador terá todo o grupo a sua disposição. “Teremos todos os jogadores à disposição. Será mais uma partida difícil, diante de um adversário ainda invicto. Essa terceira fase é como se fosse um mata-mata e não podemos vacilar como vacilamos na fase anterior”, afirmou o treinador.

Ingresso

Para acompanhar o clássico Paratiba pelo Campeonato Paranaense Sub-20, na Vila Olímpica do Boqueirão, o ingresso vai custar um quilo de alimento não perecível. O mesmo será entregue no acesso ao estádio. O estacionamento estará disponível, bem como a lanchonete do local.

Sub-15 e Sub-17 estreiam na segunda fase do Estadual

O sábado será também de estreias para os times Sub-15 e Sub-17 do Paraná Clube na segunda fase do Campeonato Paranaense das respectivas categorias. As duas equipes do Tricolor vão jogar fora de casa nesta primeira rodada.

Invicto no Paranaense Sub-15, o Paraná encara o Vila Hauer, neste sábado, às 10h, no Estádio Donato Gulin, na primeira rodada da segunda fase da competição estadual. O Tricolor aposta na boa fase para somar os primeiros três pontos na nova etapa do torneio. Até agora, em oito jogos, o time paranista conquistou sete vitórias e um empate.

No mesmo horário, só que no Norte do Estado, o time Sub-17 do Tricolor encara o Arapongas, no Estádio José Aparecido de Moraes, em Prado Ferreira. O Tricolor fechou a primeira fase na segunda posição do seu grupo com cinco vitórias, dois empates e uma derrota em oito partidas disputadas.

