Tchau lanterna!

Reportagem: Rodrigo Monteiro

O Coritiba conseguiu mais uma vitória neste campeonato brasileiro e conseguiu deixar a lanterna da competição, com a vitória de 2×1 sobre o Atletico Mineiro em sua nova casa a arena MRV a equipe paranaense está com 20 pontos e na 19° posição na tabela, a equipe permanece na zona de rebaixamento, porém com a moral mais elevada após duas vitorias seguidas.

O primeiro tempo de jogo em Belo Horizonte foi bem morno com um pouco de emoção na etapa final onde as duas equipes conseguiram chegar a finalizações ao gol, mas não saíram do 0x0.

Já a segunda etapa de jogo foi mais empolgante, ambas as equipes realizaram substituições nas equipes e aos 13 minutos de jogo após cruzamento na área coxa branca o atacante Hulk abriu o placar de cabeça.

A reação do verdão veio aos 18 minutos com uma bela finalização de Matheus Bianqui de fora da área estufando as redes do goleiro Everson, no final da etapa complementar Jamerson que entrou no jogo muito bem cruzou a bola na área do galo e o atacante Argelino Slimani fez o gol de cabeça virando a partida e decretando a vitória coxa branca.

O próximo jogo do Coritiba será no alto da glória dia 18/10 as 20h diante da equipe do Cuiabá e a equipe esportiva da Gazeta do Bairro realizará a cobertura direto do estádio Major Antônio Couto Pereira.

Ficha técnica

CAMPEONATO BRASILEIRO

2º Turno – 26ª Rodada

ATLÉTICO-MG 1×2 CORITIBA

Atlético-MG

Everson; Mariano (Saravia), Bruno Fuchs, Maurício Lemos e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco (Zaracho) e Igor Gomes (Alan Kardec); Pavón (Patrick), Hulk e Paulinho.Técnico: Luiz Felipe Scolari

Coritiba

Gabriel; Natanael, Kuscevic (Jean Pedroso), Henrique e Victor Luís (Jamerson); Willian Farias, Matheus Bianqui e Sebastián Gómez (Andrey); Diogo Oliveira (Kaio César), Slimani e Robson.Técnico: Thiago Kosloski

Local: Arena MRV (Belo Horizonte)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Naílton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

Gols: Hulk 13, Matheus Bianqui 18 e Slimani 45 do 2º

Cartões amarelos: Otávio, Maurício Lemos (CAM)

Renda: R$ 2.348.496,00

Público total: 38.358