SGM amplia articulação política e bate recordes nos cuidados com a estrutura da cidade

Responsável pela interface da administração com as demais autoridades instituídas e pela implementação do Plano de Governo, além de coordenar uma série de serviços na infraestrutura do município, a Secretaria do Governo Municipal (SGM) teve em 2022 um acentuado crescimento no volume de entregas realizadas à população.

O trabalho resultou, por exemplo, em recordes de atendimentos na Central 156 e na manutenção da malha viária; e registrou ainda um incremento de mais de 13% na apreciação e encaminhamento de requerimentos feitos pela Câmara Municipal.

A SGM também é responsável por coordenar todo o setor de Direitos Humanos do município. Essa estrutura de gestão é formada pela Assessoria de Direitos Humanos, que inclui as Políticas para Mulheres, as assessorias de Promoção da Igualdade Étnico-Racial e de Diversidade Sexual, além do Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência – áreas que registraram avanços significativos em 2022.

Base para avanços

“Curitiba se mostra aberta a todas as vozes que queiram contribuir com a cidade e vem demonstrando enorme zelo em manter nossa infraestrutura em boas e seguras condições de uso”, diz o prefeito Rafael Greca. “Construímos bases sólidas para todos os avanços que temos tido nos últimos anos.”

Interlocução

Órgão que pelas características próprias de representação dos moradores apresenta demandas permanentes, a Câmara Municipal de Curitiba encaminhou à Prefeitura 14.200 requerimentos sobre assuntos variados – como pedidos de serviços.

O número representa uma alta de 13,6% em relação aos requerimentos enviados em 2021. A média este ano ficou em 47,3 requerimentos por dia. A SGM também analisou, encaminhou e respondeu 750 pedidos de informações dos vereadores (média de três por dia útil) e 310 sugestões de projetos de lei, com 190 novas leis aprovadas. O município, por sua vez, enviou 85 mensagens à Câmara.

“Essa interlocução é fundamental para que as demandas da população sejam bem atendidas e também para que ocorra o necessário relacionamento institucional com os vereadores”, diz o secretário do Governo Municipal, Luiz Fernando Jamur.

“O crescimento nos serviços que estão no âmbito da SGM significa que a administração se mantém em sintonia com as necessidades da cidade”, afirma o secretário Jamur.

Ele destaca que o município vem tendo um desenvolvimento acentuado com uma série de grandes projetos que estão sendo tocados pela administração.

“Cuidamos apropriadamente da estrutura já existente ao mesmo tempo em que implementamos novos projetos, que são fundamentais para que a qualidade de vida da população evolua cada vez mais”, afirma.

Central 156, recorde

A Central 156, serviço prestado pelo Instituto das Cidades Inteligentes (ICI) sob coordenação da SGM, bateu recorde histórico de atendimento aos moradores em 2022.

Foram 7,9 milhões de atendimentos realizados nas diferentes plataformas (app, telefone, portal e chat), superando (até outubro) em 13% o registrado ao longo de todo 2021.

A entrada do aplicativo para celular da Central, em 2019, permitiu uma grande ampliação do acesso da população às solicitações de serviços ou informações para quase 2.000 serviços contempladas no 156.

Este ano, o número de atendimentos por meio do app foi de 6,3 milhões, um crescimento de 61% em relação ao ano passado, perfazendo quase 80% de todos os atendimentos da Central.

“O 156 é um bom exemplo de como a cidade pode sempre oferecer mais opções às pessoas e como isso torna a administração mais eficiente”, diz Jamur.

Os atendimentos se dividem em pedidos de informações e solicitações de serviços.

No primeiro caso, informações sobre o transporte coletivo lideram este ano, como é a praxe. O top 3 dos assuntos mais buscados fica com horários e itinerários de ônibus e cartão transporte. Já os pedidos de serviços mais acionados são coleta de lixo, trânsito e iluminação pública.

Satisfação alta

Três em cada quatro usuários se dizem satisfeitos com os serviços prestados pelo município às suas solicitações, de acordo com levantamento da Central.

Infraestrutura bem cuidada

Outra área que registrou crescimento foi a manutenção, operacionalizada pelo Departamento de Manutenção Urbana (DMU) e que inclui operações tapa-buracos, roçada e sistema de microdrenagem (escoamento das águas da chuva).

A manutenção dos pavimentos, importante para manter principalmente as vias mais antigas em boas condições de tráfego, chegou a 3,1 mil quilômetros até novembro – volume recorde deste serviço.

Este ano, o DMU ampliou os serviços de manutenção, passando a executar também ações nas calçadas, como padronização, paisagismo, instalação de pontos de acessibilidade e alinhamento dos meios fios.

2,4 mil campos de futebol

As roçadas, fundamentais para manter as boas condições de áreas públicas, também tiveram alta, chegando a 19,2 quilômetros quadrados – o equivalente a 2.461 campos de futebol.

A manutenção da estrutura das águas da chuva foi feita em 588 quilômetros de estruturas como caixas de captação, bocas de lobo e tubulação. Esse trabalho é importante para evitar alagamentos em dias de chuvas mais fortes.

Viadutos e trincheiras

A SGM vem executando o trabalho de manutenção de trincheiras e viadutos da cidade, completando 25 pontos que receberam tinta antipichação e correção de superfícies dessas estruturas, num total de quase 48 mil metros quadrados.

Ruas da Cidadania

Os cuidados com a infraestrutura do município incluíram as Ruas da Cidadania, espaços que funcionam como postos avançados dos serviços municipais nas regionais.

As Ruas da Matriz, Boa Vista, Santa Felicidade, Boqueirão, Pinheirinho, Fazendinha, Tatuquara e Bairro Novo receberam nova pintura externa. As quadras esportivas das unidades do Cajuru, Pinheirinho, Boqueirão, Fazendinha, Santa Felicidade e Boa Vista receberam pintura especial, trabalho também feito na quadra do Clube da Gente do Bairro Novo.

As estruturas metálicas das sedes Pinheirinho, Boqueirão, Fazendinha, Santa Felicidade e Boa Vista foram revitalizadas.

Os projetos para adequações das instalações elétricas nas Ruas da Cidadania Boa Vista, Boqueirão, Fazendinha, Pinheirinho e Santa Felicidade foram concluídos, devendo as obras serem executadas em 2023.

As Ruas da Cidadania do Pinheirinho, Boqueirão e Fazendinha receberam nova iluminação cênica, que permite aos espaços, por exemplo, destacar campanhas de conscientização (como o Outubro Rosa e o Novembro Azul), além de realçar e valorizar as edificações.