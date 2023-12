“Revitalização da pista de skate do Jardim Ambiental: Grafites e novas transições aguardam a reinauguração”

Reinauguração da pista de skate do Jardim Ambiental em Curitiba

Os tapumes já foram retirados e o novo grafite feito na parte externa da pista pública de skate do Jardim Ambiental, no Alto da XV, anuncia que está próxima a volta do som dos rolamentos das rodinhas no local. As equipes contratadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente estão finalizando a revitalização da histórica pista de skate que formou muitos campeões e colocou o nome de Curitiba no cenário nacional do esporte.

A pista ganhou novas transições, mais rápidas, bordas novas e no geral tem uma forma de bowl que vai embalar bem os carrinhos dos skatistas quando a pista for reaberta. A previsão é que as obras sejam concluídas até o final de dezembro.

Os trabalhos fazem parte dos serviços de manutenção que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente executou em todas as pistas públicas de skate de Curitiba agora em 2023 e atendem a várias demandas de skatistas feitas pelo Fala Curitiba, programa de consultas públicas da Prefeitura de Curitiba.

Obras de revitalização das pistas de skate em Curitiba

Já foram concluídas as reformas nas pistas do Centro Social Avelino Vieira, no Bacacheri; na Praça Bernardo Manoel Hostin, no Bairro Alto; na Praça Antônio Sebastião da Cunha Gebran, na CIC; na Praça Marco Aurélio Malucelli, no Bosque Saturno; e a pista da Praça Soldado Wagner Alves Sampaio, no Tatuquara.

Estão em reforma as pistas da Piazza San Marco, em Santa Felicidade; da Praça José Luiz Franceschi, no Sítio Cercado; e a pista do Jardim Ambiental Schiller II, no Alto da XV, em fase final de obras.

Todas as intervenções têm a supervisão do engenheiro Marco Imaguire, um dos primeiros atletas a andar de skate em Curitiba nos anos 1970 e ajudar a cidade a se transformar numa potência do esporte.

Todas as obras fazem parte de um contrato de serviço de manutenção das pistas. Os investimentos da Prefeitura de Curitiba nos serviços são de R$ 2,8 milhões. “A manutenção, revitalização e modernização dos obstáculos das pistas de skate de Curitiba eram um pedido antigo dos skatistas. Com essas obras conseguimos melhorar várias pistas da cidade”, explicou o superintendente de Obras e Serviços do Meio Ambiente, Jean Brasil.

Fotos da reinauguração da pista de skate do Jardim Ambiental



Na imagem, alguns dos grafiteiros que realizaram os trabalhos.

Curitiba, 12/12/2023.

Foto: José Fernando Ogura/SMCS

