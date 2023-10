“Reforma do CEL Xaxim está prestes a ser concluída, trazendo novas opções de lazer para a Regional Boqueirão”

Obra de reforma do Centro de Esporte e Lazer (CEL) Vereador João Derosso está na reta final

A reforma do Centro de Esporte e Lazer (CEL) Vereador João Derosso, também conhecido como CEL Xaxim, localizado na Regional Boqueirão, está chegando ao seu término.

A obra, que visa revitalizar e modernizar as instalações do centro esportivo, está em fase avançada, trazendo melhorias significativas para a comunidade local.

Revitalização do CEL Xaxim

A reforma do CEL Xaxim é um projeto de grande importância para a região, pois busca oferecer espaços adequados e seguros para a prática de atividades esportivas e de lazer.

Com a conclusão da obra, os moradores do Boqueirão e arredores poderão desfrutar de um centro esportivo moderno, com quadras poliesportivas, pista de caminhada, academia ao ar livre, playground e muito mais.

Benefícios para a comunidade

A revitalização do CEL Xaxim trará diversos benefícios para a comunidade local. Além de proporcionar espaços de qualidade para a prática esportiva, o centro de esporte e lazer também contribuirá para a promoção da saúde e bem-estar dos moradores.

Além disso, o local poderá ser utilizado para a realização de eventos esportivos e culturais, fortalecendo o vínculo entre os moradores e promovendo a integração social.

