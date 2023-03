Moradores e turistas ocupam o Passeio Público para assistir a peça que conta a história de Curitiba

A quarta noite de apresentação do Auto da Fundação Cultural em homenagem a Curitiba movimentou o Passeio Público, palco da atração, na noite deste domingo (19/3). A peça teatral Evocação para Curitiba conta a história da capital desde a sua fundação. O espetáculo integra a programação de aniversário pelos 330 anos da cidade.

“Na Ilha da Ilusão, aqui no Passeio Público, coração de Curitiba, estamos encenando a história de Curitiba ao ar livre”, disse o prefeito Rafael Greca que assistiu a apresentação junto com a plateia formada por adultos de todas as idades e muitas crianças e adolescentes.

Antes da apresentação começar, Greca convidou o público para os outros dias de exibições no Passeio Público onde o espetáculo é gratuito, e para o concerto do dia do aniversário, em 29 de março, no Teatro Positivo, com a artista três vezes ganhadora do prêmio Grammy Awards, Isabel Leonard, que será solista ao lado dos músicos Ornella de Lucca e Vitorio Scarpi, acompanhados da Camerata Antiqua, com ingressos a partir de R$ 25.

No Passeio Público, as próximas exibições serão dias 24, 25, 26 e 31 de março, às 19h30.

Greca destacou ainda a inauguração da Pirâmide Solar do Caximba, no dia do aniversário. “Será um símbolo de Curitiba, cidade que aposta no caminho da energia sustentável”, declarou o prefeito, que assistiu o espetáculo ao lado da presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro, e da secretária do gabinete, Juliana Cruz Lima.

O espetáculo Evocação para Curitiba reuniu um elenco formado por 16 atores e cantores de Curitiba que representaram os indígenas e os primeiros colonizadores. Transformada em palco com iluminação cenográfica, a Ilha dos Poetas (conhecida também como Ilha da Ilusão) foi o espaço escolhido para contar a história de Curitiba. O público, sentado ou em pé, próximo ao carrossel, acompanhou com atenção a narrativa.

Foi o que fizeram as irmãs Sofia Elisa e Alice Cristina. A família que mora no Boqueirão estava no Passeio Público desde a tarde quando souberam da apresentação. “Resolvemos esperar. É muito bom ter esse tipo de programação pra gente tirar as crianças de casa. Nós vamos muito aos parques de Curitiba”, contou a mãe, Ilisiane Bento Siqueira.

O espetáculo

Concebida a partir do painel Fundação da Cidade de Curitiba, trabalho de 1949, do artista paranaense Theodoro de Bona (1904-1990) que se encontra no Salão Nobre do Colégio Estadual do Paraná, a encenação narra a saga da chegada dos fundadores à região, que primeiro se chamou Vila Nossa Senhora da Luz e mais tarde se tornou Curitiba. Os atores são caracterizados com vestimentas de época e reproduzem os movimentos do primeiro contato entre as culturas.

O espetáculo destaca a atuação de personagens históricos como Cacique Tindiquera, Mateus Leme, Baltazar Carrasco dos Reis, Eleodoro Ébano Pereira e Gabriel de Lara.

Muita gente registrou a história em fotos e vídeos. O prefeito cantou em pé o Hino de Curitiba, que encerra o espetáculo.