Após enchente, escolas de Morretes recebem doações

Instituto Positivo arrecada verba com ajuda da sociedade e escola retoma as aulas recuperada dos prejuízos

Para contribuir com a recuperação de escolas de Morretes, atingida pelas fortes chuvas de dezembro, o Instituto Positivo realizou uma campanha de arrecadação de recursos por meio de vaquinha virtual. Com os recursos obtidos, a entidade dobrou o valor das arrecadações e realizou a compra de freezer, cômodas, trocadores, armários, materiais de papelaria, jogos educativos, entre outros itens, que foram doados para o Centro Municipal de Educação Infantil Maria Luísa Burtz Merkledo e a Escola Municipal Miguel Schleder, as mais atingidas pela enchente. “Muitas pessoas e contribuíram com a nossa campanha e conseguimos reverter o valor arrecadado em itens de primeira necessidade nas escolas. O ano letivo está começando e a doação fará muita diferença. Estamos presentes com ações junto ao ADE Litoral Paranaense e queremos contribuir cada vez mais com a melhoria da educação da região”, destaca a diretora do Instituto Positivo, Eliziane Gorniak.

O Centro de Educação Infantil Maria Luisa Burtz Merkledo recebeu freezer, trocadores, cômodas, armário e berços. Já na Escola Municipal Miguel Schleder, que atende crianças em fase de alfabetização, foram entregues materiais pedagógicos como caixas silábicas, jogos de memória, dominó e quebra-cabeça, jogos educativos Primeiras Palavras, Vira Letras e Descobrindo a Matemática, além de ábacos, legos, massa de modelar, papel sulfite, lápis de cor e baús de madeira multiuso e de contação de histórias.

Com o olhar voltado para a melhoria na educação

Desde o início de 2022, o Instituto Positivo (IP) apoia o Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE) Litoral Paranaense, que conta com a participação dos sete municípios da região: Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. O foco de trabalho, definido pelo grupo com base em uma análise cuidadosa do diagnóstico do território, é a melhoria na aprendizagem de Língua Portuguesa e Matemática, e a função do IP neste cenário é atuar como mentor técnico da iniciativa.

Instituto Positivo

O Instituto Positivo (IP) foi criado em 2012 para fazer a gestão do investimento social de todo o Grupo Positivo em favor da comunidade. A missão do Instituto Positivo é contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Pública do Brasil por meio do incentivo ao Regime de Colaboração. Para tornar isso possível, o IP incentiva e apoia a implantação de Arranjos de Desenvolvimento da Educação (ADE) em todo o país, desenvolve pesquisas e publicações sobre o tema e participa de discussões em instâncias como MEC, CNE, Senado e Câmara de Deputados a fim de contribuir em propostas de lei e resoluções que favoreçam esse modelo de Regime de Colaboração. O Instituto também é responsável pela gestão do Centro de Educação Infantil Maria Amélia, em Curitiba, que atende gratuitamente cerca de 100 crianças em situação de vulnerabilidade social. Para ter mais informações, acesse o site do Instituto Positivo: instituto.positivo.com.br.