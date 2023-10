Manifestação contra ataque racista a frentista ganha repercussão nacional

Sinpospetro Curitiba, Região Metropolitana e Litoral programa manifestação contra ataque racista

O Sinpospetro Curitiba, Região Metropolitana e Litoral, que representa os trabalhadores em postos de combustíveis, está organizando uma manifestação para esta segunda-feira (16) em repúdio ao ataque racista sofrido por um frentista na última sexta-feira (13) em Curitiba. Os vídeos que mostram um cliente proferindo xingamentos racistas contra o funcionário do posto ganharam repercussão nacional.

O sindicato emitiu uma nota condenando o ataque e afirmando que o frentista estava exercendo sua profissão quando foi agredido com palavras de baixo calão e insultos racistas, configurando o crime de injúria racial. As imagens são claras e evidenciam a conduta racista do agressor. A diretoria do Sinpospetro já acionou seu departamento jurídico para tomar as medidas legais necessárias e oferecer todo o apoio ao trabalhador. Além disso, estão sendo tomadas providências para identificar o agressor. O racismo é crime e será punido conforme a lei.

Manifestação contra o racismo

O sindicato convoca todos os trabalhadores e a população em geral para participar da manifestação que ocorrerá nesta segunda-feira, às 9h, no centro de Curitiba, em frente à Câmara Municipal. O objetivo é mostrar repúdio ao ataque racista e exigir justiça.

Posicionamento da Polícia Civil

A Polícia Civil informou à CBN Curitiba que já realizou as diligências necessárias para esclarecer o caso e o autor do crime já foi identificado. As vítimas compareceram à Central de Flagrantes no sábado (14) e as providências legais já estão sendo tomadas para garantir a aplicação da lei.

As imagens que registraram o ataque foram feitas por uma pessoa que estava no posto de combustível, localizado no bairro Boqueirão. Entre os xingamentos, o rapaz foi chamado de “neguinho”, “macaco” e difamado por ser nordestino, de acordo com o autor das ofensas.

Registro do caso e início do inquérito

O caso foi registrado na Central de Flagrantes da Polícia Civil, no bairro Portão. O delegado responsável pelo caso, Nasser Salmen, informou que o inquérito será instaurado nesta segunda-feira (15).

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: cbncuritiba.com.br