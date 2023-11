“Jacob Pankratz: A história de sucesso do fundador do Grupo Jacomar no setor supermercadista”

Jacomar – Uma história de sucesso no setor supermercadista

<h2>Origem do Jacomar</h2> Jacob Pankratz, que morreu aos 91 anos neste domingo (19), em Curitiba, iniciou a vida no setor supermercadista em 1966, quando junto com a esposa, Maria Pankratz, compraram um Armazém de Secos e Molhados no Boqueirão. <h2>O crescimento do Jacomar</h2> Anos depois, o armazém foi ampliado e, ao seu lado, foi aberto o primeiro supermercado Jacomar. O nome deriva do casal: Jacob + Maria = Jacomar. Em 1984, o Jacomar adquiriu mais uma loja, em São José dos Pinhais e começou a crescer. 57 anos depois, o Grupo Jacomar tem 18 lojas, 3 autopostos e 1 centro de distribuição, localizados em Curitiba, São José dos Pinhais, Piraquara, Fazenda Rio Grande e Pinhais. <h2>O legado de Jacob Pankratz</h2> O "seo" Jacob era sempre conhecido pelo respeito às pessoas e por prezar o domingo ao lado da família. Tanto que as lojas do Jacomar não abrem aos domingos, para que os colaboradores possam descansar e dedicar-se à família. <h2>Fonte: Gazeta do Bairro</h2> 19 nov 2023, às 15h39. Atualizado às 15h47. <h2>Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro</h2> Para mais informações sobre notícias de Curitiba e região, acesse o site da <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Gazeta do Bairro</a>.





