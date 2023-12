“Foragido do Pará é capturado em Curitiba por dever pensão alimentícia em operação policial”

<title>Foragido do Pará é preso por dívida de pensão alimentícia durante operação policial em Curitiba</title> <h1>Foragido do Pará é preso por dívida de pensão alimentícia durante operação policial em Curitiba</h1> Na operação, ainda, mais um suspeito foi preso por dever pensão. Por Redação em 06 de dezembro, 2023 às 13h49. <h2>No tópico: Investigação</h2> Um foragido da cidade de Marabá, localizada no Pará (PA), foi preso durante uma operação policial em Curitiba, nesta quarta-feira (6), por dever pensão alimentícia. Na ação, ainda, mais um suspeito foi preso por dever pensão. Luiz Schimidt, investigador do 11º Distrito Policial, deu mais detalhes da ação policial. A intenção era cumprir quatro mandados de prisão. As ocorrências ocorreram nos bairros Mercês, Sítio Cercado, Prado Velho, na região da Vila Torres, e no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC). A dupla foi levada à delegacia e permanece à disposição da Justiça. <h3>Comunicar erro</h3> Comunique a redação sobre erros de português, de informação ou técnicos encontrados nesta página. OBS: o título e link da página são enviados diretamente para a nossa equipe. <h4>Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro.</h4>

