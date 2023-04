Famílias aprendem sobre conservação da água e uso racional de resíduos no Zoo de Curitiba

Você já parou para pensar na quantidade de água necessária na produção de uma calça jeans? Ou a quantidade de água utilizada na produção do leite e da cerveja que bebemos? Além da água que gastamos em nossas torneiras diariamente, a indústria em geral se utiliza desse recurso natural para produzir quase tudo que consumimos nos dias de hoje.

Repensar esse consumo e qual o nosso papel como cidadão na preservação desse bem natural essencial à vida é um dos objetivos da atividade Água Invisível, em exposição no Centro de Educação Ambiental do Zoológico de Curitiba, no Alto Boqueirão, a partir deste sábado (22/4).

A iniciativa faz parte das atividades promovidas pelo Zoo dentro das ações da comunidade Ciclo Siete, um grupo de 22 países ibero-americanos unidos em prol da conservação da natureza e do cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Claudia Bosa, coordenadora da Divisão de Educação para Conservação da Fauna, explica que a temática escolhida neste ano foi a conservação da água e o uso racional de resíduos. “A gente só pensa naquela água que sai da torneira da nossa casa, que é taxada e que temos que pagar. A gente não para pensar na água que é utilizada na produção daquilo que consumimos”, explica.

Segundo ela, a intenção da atividade é fazer com que as pessoas conectem mais esses processos e entendam que o seu padrão de consumo impacta diretamente nesse recurso natural.

“Às vezes as pessoas tem a falsa impressão de que o que elas consomem não tem nada a ver com o uso da água. Por isso, trouxemos essa provocação da água invisível, ou seja, da água que está na confecção da roupa, do sapato, do celular, de tudo aquilo que eu consumo no meu dia a dia”, destaca a coordenadora.

O veterinário Eduardo Felipe Koerbel, morador do bairro Hauer, levou seu enteado e sua namorada para visitar o Zoológico de Curitiba, local em que trabalhou durante um ano como estagiário. Ele conta que se surpreendeu com a ação e chegou a assistir uma animação sobre a temática que está sendo exibida no Centro Ambiental.

“Essa discussão sobre a água é essencial, acabamos de sair de um período de estiagem importante. Querendo ou não, a rotina faz com que a gente se esqueça disso. Ter essas ações faz a gente lembrar constantemente da necessidade de controle de consumo da água” destacou Koerbel.

Para Roseane Kozlovski Floreiro, moradora do bairro Boa Vista, que foi visitar o Zoo acompanhada da filha e do marido, são atitudes simples que fazem a diferença. “Acho muito importante esse tipo de iniciativa justamente para fazer as pessoas pensarem, infelizmente isso é uma coisa que ninguém pensa. A caixinha do leite, por exemplo, não temos como evitar esse consumo. No entanto, é possível fazer a separação correta e reciclar”, disse ela.

Entre os destaques da programação está a soltura de aves recuperadas pelo Centro de Apoio à Fauna Silvestre, que acontece na próxima terça-feira (25/4).

Confira a agenda completa

De sábado (22/4) a sexta-feira (28/4) (exceto segunda, 24/4)

Atividade Água invisível

Horário: das 10h às 12h e 13h30 às 15h

Local: Centro Educação Ambiental Zoo

Terça-feira (25/4)

Manhã: Educant Linhas do Conhecimento – CEI Eva da Silva

Tarde: Soltura de aves nativas resgatadas

Quarta-feira (26/4)

Manhã: O Zoo que você não vê – Centro Universitário Campo Real – Medicina Veterinária

Quinta-feira (27/4)

Tarde: Visita Orientada no Zoo com o Linhas do Conhecimento

Sexta-feira (28/4)

Manhã: Visita Orientada no Zoo com alunos do Colégio Estadual Euzébio da Mota

Tarde: Sensibilização com funcionários do Zoo sobre resíduos plásticos

Serviço: atividades de sustentabilidade do Ciclo Siete no Zoo

Data: de 22 a 28/4 (fechado para manutenção na segunda 24/4)

Horário: das 10h às 16h

Entrada gratuita

Local: Zoológico de Curitiba (Rua João Miqueletto, 1.500 – Alto Boqueirão)