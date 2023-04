O Coritiba perdeu para o Fortaleza, por 3 a 0, neste domingo (23), no Couto Pereira, pela segunda rodada do Brasileirão.

A equipe chegou a sua segunda derrota na competição. O Coritiba perdeu uma invencibilidade que durava 16 jogos( 8 meses ) no Couto Pereira.

Com a derrota são sete jogos sem vencer, chegando a dois meses sem vitórias . A última vitória do Coxa foi no dia 23 de fevereiro, contra o Humaitá-AC, Copa do Brasil.

O Coxa volta a campo na próxima quarta-feira (26), diante do Sport, em Recife, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na primeira partida, as equipes empataram em 3 a 3 no Couto Pereira.





Ficha técnica





CAMPEONATO BRASILEIRO

1º Turno – 2ª Rodada

CORITIBA 0x3 FORTALEZA





Coritiba:

Gabriel; Natanael, Bruno Viana (Rodrigo Pinho), Kuscevic, Vilar e Jamerson; Liziero (Willian Farias), Júnior Urso (Andrey) e Bruno Gomes (Boschilia); Robson (Kaio César) e Alef Manga.

Técnico: Leonardo Galbes (interino)





Fortaleza:

Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules (Lucas Sasha) e Pochettino (Zanocelo); Calebe (Yago Pikachu), Guilherme (Romarinho) e Silvio Romero (Moisés).

Técnico: Juan Pablo Vojvoda





Local: Couto Pereira

Horário: 18h30

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (Fifa-DF) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ)

Gols: Silvio Romero aos 05′ do 2°T e Yago Pikachu aos 38′ do 2°T, Yago Pikachu aos 46′ do 2°T

Cartões amarelos: Alef Manga (CFC), Calebe (FEC), Brítez (FEC)

Renda: R$ 554.680,00

Público total: 24.423