“Evil Hops: A cervejaria artesanal que chega para agitar o bairro Capão Raso em Curitiba”

Novo ponto de encontro para os amantes de cervejas artesanais no Capão Raso, Curitiba

O bairro Capão Raso, em Curitiba, ganhará um novo ponto de encontro para os amantes de cervejas artesanais. Após mais de um ano superando desafios burocráticos para obtenção de todos os alvarás e licenças, a cervejaria Evil Hops está pronta para abrir suas portas. A festa de inauguração está marcada para o próximo sábado, 28 de outubro, e promete ser um dos eventos mais esperados da cidade.

Localizada nos fundos da Rua Atílio Brunetti, 2251, no Capão Raso, a festa começa às 14h e vai até as 20h. Os convidados serão recebidos com música ao vivo, que certamente vai garantir a animação do evento.

Convites especiais para os apoiadores do projeto

Reconhecendo o papel crucial de algumas pessoas que os apoiaram desde o início do projeto, os proprietários estão estendendo convites especiais para aqueles que os auxiliaram nesta jornada. E se você é um dos convidados, é porque teve uma participação especial nesse processo.

Contribuição para participar do evento

Os interessados em participar do evento contribuirão com $40 por pessoa, valor este que inclui uma caneca exclusiva da Evil Hops já preenchida com uma das três opções de cervejas artesanais especialmente elaboradas para a ocasião. Tendo em vista o valor médio de uma boa cerveja artesanal e o brinde da caneca personalizada, o custo-benefício é mais que atrativo.

As confirmações de presença e pagamentos confirmar pelo Whatsapp: 41 9528-4604. Esse método foi adotado para garantir uma organização primorosa e proporcionar uma experiência inesquecível a todos os convidados.

Mensagem da equipe Evil Hops

A equipe da Evil Hops finaliza com uma mensagem carinhosa: “Nossa jornada até aqui foi desafiadora, mas graças à parceria de pessoas incríveis como você, estamos prontos para este novo capítulo. Esperamos brindar juntos este novo começo. Saúde!”

Fonte: xvcuritiba.com.br