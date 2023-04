Eduardo Pimentel lança operação integrada para reforço do policiamento em Curitiba

Acompanhado dos Secretários da Segurança do Estado e Município, o prefeito em Exercício, Eduardo Pimentel lança a operação conjunta para policiamento ostensivo e preventivo na região central de Curitiba. Foi a abertura de uma operação integrada para o reforço do policiamento na região central da capital e nos bairros Parolin e Prado Velho. O lançamento aconteceu na terça-feira dia 31 em frente ao Memorial de Curitiba, no Largo da Ordem.

Cerca de 100 agentes de segurança pública, estadual e municipal, estão empregados na ação.

“Destaco essa forte integração entre a Prefeitura de Curitiba e o governo do Estado. Essa é uma ação de reforço no policiamento, no cuidado com a população, para que a gente possa trazer segurança e tranquilidade para as famílias curitibanas que frequentam o centro da cidade. Além de ser uma importante integração das forças de segurança nas informações e no combate ao crime, tanto na área da inteligência, como na repressão”, destacou o prefeito em exercício, Eduardo Pimentel.

Segundo o secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, Curitiba foi escolhida para ser a primeira cidade a receber a operação integrada, que será levada para outras regiões do Paraná. “Todas as forças estaduais e municipais estão imbuídas do mesmo objetivo, que é proporcionar mais segurança para o cidadão curitibano e paranaense”, disse o secretário.

A operação conta com a coordenação da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) e ocorrerá no horário noturno, das 18h às 24h, até o dia 2 de fevereiro. Efetivos das polícias Civil, Militar, Penal, além da Guarda Municipal de Curitiba irão participar da ação. O objetivo é reforçar o policiamento ostensivo preventivo, com forças integradas, para coibir a prática de crimes na região.

Os policiais contarão com o apoio de drones, monitoramento eletrônico e cães farejadores, além das imagens das câmeras da Muralha Digital da Prefeitura de Curitiba, que também são compartilhadas com o Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR) da Sesp.

A Guarda Municipal de Curitiba irá disponibilizar quatro módulos móveis que estarão instalados em pontos estratégicos.

Estiveram presentes o comandante da Guarda Municipal de Curitiba, inspetor Carlos Celso Dos Santos Junior; o superintendente Executivo de Defesa Social e Trânsito de Curitiba, José Semmer Neto; o coordenador do Centro de Operações da Guarda Municipal de Curitiba, inspetor Gilberto Ramos de Oliveira; além dos comandantes das polícias Civil, Militar e Penal.