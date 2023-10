“Curitiba amplia horário de vacinação a partir desta segunda-feira (16)”

<title>Curitiba terá horário estendido para vacinação a partir desta segunda-feira (16)</title> <h1>Curitiba terá horário estendido para vacinação a partir desta segunda-feira (16)</h1>

A partir desta segunda-feira (16), a cidade de Curitiba terá horário estendido para a vacinação contra a COVID-19. A medida visa facilitar o acesso da população à imunização e acelerar o processo de vacinação na região. <h2>Horário de funcionamento</h2> Os postos de vacinação estarão abertos das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 18h aos sábados. Com essa ampliação do horário, espera-se que mais pessoas consigam se vacinar, principalmente aquelas que trabalham durante o dia e têm dificuldade em comparecer aos postos no horário tradicional. <h2>Importância da vacinação</h2> A vacinação é fundamental para controlar a disseminação do vírus e reduzir os casos graves da doença. É importante que todos os cidadãos se vacinem de acordo com o calendário estabelecido pelas autoridades de saúde. <h2>Como se vacinar</h2> Para se vacinar, é necessário comparecer a um dos postos de vacinação da cidade, levando um documento de identificação com foto, comprovante de residência e o cartão SUS. É importante também estar atento ao grupo prioritário estabelecido para cada fase da vacinação. <h2>Notícias de Curitiba</h2> Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro. Fique por dentro de todas as informações sobre a vacinação, medidas de prevenção e atualizações sobre a pandemia. Fonte: <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a>

