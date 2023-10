Coritiba vence o Inter, mas situação na Série A ainda é complicada

Reportagem: Fernando Plantes

Em partida com sete gols no Beira-Rio, o Coritiba venceu o Internacional por 4 a 3, mas segue em situação complicada no Brasileirão 2023, agora o abismo para o Santos, primeiro clube fora da ZR é 11 pontos.

O Coxa jogou com um homem a mais desde os seis minutos da primeira etapa, quando o zagueiro Vitão foi expulso, com a intervenção do VAR. O triunfo põe fim a série de três derrotas seguidas no Brasileirão, mas mantém o time na vice-lanterna.

Com a vantagem numérica, o alviverde foi para cima e dois minutos depois da expulsão chegou a marcar com Garcez de cabeça, mas o gol foi anulado pelo bandeirinha por impedimento.

O Coritiba dominava e antes dos 20 minutos teve mais duas chances, após cruzamentos com Robson e Matheus Bianqui, mas ambos mandaram por cima do gol. Até que, aos 27 minutos, Garcez abriu o placar no Beira-Rio. Natanael cruzou rasteiro, Johnny quase fez contra ao mandar na trave e o atacante no rebote marcou pela primeira vez com a camisa Coxa.

Mas aos 40 minutos, o Inter empatou de pênalti. Bruno Gomes calçou Maurício após cobrança de lateral na área e Alan Patrick bateu firme e rasteiro no canto direito, sem chances para o goleiro Gabriel.

O primeiro tempo já estava nos acréscimos quando Robson, pelo mesmo lado do primeiro gol, cruzou na cabeça de Matheus Bianqui que desviou no contrapé do goleiro Rochet para colocar o Coxa novamente na frente.

Na segunda etapa a partida foi mais pegada, com o Coritiba tentando administrar o placar, que foi ampliado aos 24 minutos em mais um lance conturbado.

Robson foi derrubado por Dalbert na área, mas o árbitro inicialmente havia marcado impedimento. O VAR então verificou a posição legal e o chamou para a revisão do lance e foi constatado penalti. O próprio Robson bateu alto no meio do gol e ampliou para 3 a 1.

Aos 38 minutos, em sobra na entrada da área, o Colorado descontou em falha de Gabriel. O goleiro fez golpe de vista errado em chute de Bruno Henrique, onde a bola passou por cima da cabeça do arqueiro e foi para as redes.

Aos 44 minutos, Dalla Corte cometeu pênalti ao derrubar Bruno Gomes na área que foi convertido novamente por Robson. O Inter ainda descontaria aos 55 minutos o VAR novamente entrou em ação e assinalou mais um penalti, Enner Valência cobrou e Gabriel defendeu, no rebote o equatoriano converteu o gol.

O Coritiba volta a campo quarta-feira (1º), às 20h, contra o Grêmio, no Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro 2023

30ª rodada – 29/10/202

Internacional 3×4 Coritiba

Internacional:

Rochet; Fabricio Bustos, Vitão, Nicolás Hernández e Dalbert (Dalla Corte); Johnny, Aránguiz (Bruno Henrique), Carlos de Pena (Igor Gomes), Maurício (Pedro Henrique) e Alan Patrick; Enner Valencia.

Técnico: Eduardo Coudet.

Coritiba:

Gabriel; Natanael (Hayner), Thallison Gabriel, Henrique e Victor Luis (Jamerson); Bruno Gomes, Matheus Bianqui (Fransérgio) e Sebastián Gómez; Marcelino Moreno (Gabriel Silva), Maurício Garcez (Reynaldo) e Robson.

Técnico: Thiago Kosloski.

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Público: 35.245.

Gols: Maurício Garcez aos 27′ do 1ºT (CFC); Alan Patrick aos 42′ do 1ºT (INT); Matheus Bianqui aos 48′ do 1ºT (CFC); Robson aos 24′ e 44 do 2ºT (CFC); Bruno Henrique aos 38’ (INT) e Valencia (INT) aos 55 do 2ºT.

Cartões amarelos: Matheus Bianqui (CFC); Natanael (CFC); Marcelino Moreno (CFC); Aránguiz (INT); Enner Valencia (INT); Maurício (INT). Cartões vermelhos: Vitão (INT).

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG).

VAR: José Cláudio Rocha Filho (Fifa/SP).