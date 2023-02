Centros esportivos da Prefeitura de Curitiba voltam às aulas na segunda-feira

Na próxima semana os centros esportivos da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) retomam aulas presenciais e atividades sistemáticas.

As aulas serão retomadas na segunda-feira (13/2) com os alunos que se inscreveram nas atividades no Portal Curitiba em Movimento. As atividades esportivas do programa de contraturno Escola+Esporte=10 (EE10) também retornam na próxima segunda.

“Nossas atividades sistemáticas retornam com muitas novidades e novas vagas para atender o maior número de cidadãos interessados em praticar esporte e atividade física. Nossos professores também voltaram animados para este novo ciclo que se inicia”, afirmou o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Carlos Eduardo Pijak Jr.

Curitiba em Movimento

Quem ainda não está matriculado, mas tem interesse em praticar uma atividade física gratuita, ainda pode se cadastrar no portal Curitiba em Movimento. O portal está no ar e utiliza o sistema E-Cidadão, que é o padrão da Prefeitura de Curitiba.

No portal, o cidadão pode escolher a atividade física pela qual tem interesse e o equipamento em que pretende frequentar. Tendo vagas disponíveis, a pessoa já faz a inscrição e agenda a data para a avaliação física pelo próprio portal.

Essa é mais uma ação que integra a política pública Curitiba Viva Bem, uma das principais agendas da gestão do prefeito Rafael Greca, assim como a mobilidade urbana, sustentabilidade, empreendedorismo de impacto, cultura da inovação como processo social e cidade educadora. A importância da saúde e bem-estar para os curitibanos motivou a Prefeitura a mobilizar todas as áreas da gestão pública, que estão ampliando e unindo esforços por meio do Curitiba Viva Bem