Agroflorestas urbanas: produção de alimentos saudáveis e geração de renda nas cidades

<title>Agroflorestas Urbanas</title> <h1>Agroflorestas Urbanas: Benefícios e Exemplos de Projetos</h1>

<h2>Introdução</h2> Produzir alimentos agroecológicos nas cidades, recuperar espaços abandonados ou degradados em áreas produtivas, oferecer alimentação saudável e gerar renda são alguns dos benefícios listados por aqueles que estão à frente de projetos de agroflorestas urbanas. <h2>Agrofloresta Papa Francisco</h2> Um exemplo de projeto bem-sucedido é a Agrofloresta Papa Francisco, criada pelo Centro de Assistência Social Divina Misericórdia (CASDM) em parceria com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), na Vila Sabará, no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Segundo a Irmã Anete Giordani, gestora do CASDM e idealizadora da iniciativa, a história da Agrofloresta Papa Francisco começa a partir de um terreno doado à entidade. A construção do espaço foi fruto de trabalho voluntário coletivo. <h2>Benefícios e Impacto</h2> Exemplos demonstram que o impacto dessas experiências tem sido de extrema importância para as comunidades envolvidas. Além de produzir alimentos saudáveis, a agrofloresta contribui para a recuperação do meio ambiente e gera renda para o Centro de Assistência Social Divina Misericórdia. <h2>Mutirões de Agrofloresta</h2> Outro exemplo de sucesso são os mutirões para criar espaços de agrofloresta nos meios urbanos coordenados pela Escola Latino-Americana de Agroecologia (ELAA). Esses mutirões surgiram a partir da experiência das Marmitas da Terra, uma ação de solidariedade liderada pelo MST durante a pandemia. Fernando Rinaldi, integrante da coordenação da ELAA, explica que os mutirões visam estreitar a relação entre campo e cidade, permitindo que voluntários vivenciem todos os processos da agrofloresta, desde o preparo do solo até a produção de alimentos. <h2>Depoimentos</h2> Luísa Mainardes, uma voluntária que participou dos mutirões, relata que a experiência foi transformadora. Ela destaca as atividades realizadas, como plantio, manutenção e colheita de diversos alimentos. <h2>Conclusão</h2> As agroflorestas urbanas trazem inúmeros benefícios para as comunidades, promovendo a produção de alimentos saudáveis, a recuperação de áreas degradadas e a geração de renda. Além disso, fortalecem a relação entre campo e cidade, proporcionando uma maior conscientização ambiental.

