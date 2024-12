Silvio Santos é homenageado na TV Globo

A noite do último domingo marcou um momento inédito na televisão brasileira.

Durante o Prêmio Melhores do Ano 2024, apresentado no Domingão com Huck, Silvio Santos foi homenageado postumamente com o Troféu Mário Lago.

Patrícia Abravanel, filha do apresentador, participou da cerimônia para receber o prêmio em nome do pai.

A homenagem foi transmitida simultaneamente pela TV Globo e pelo SBT, um feito considerado histórico no cenário televisivo do país.

Silvio Santos faleceu aos 93 anos, em 17 de agosto de 2024, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A causa da morte foi uma broncopneumonia decorrente de uma infecção pelo vírus da Influenza H1N1, conforme informações divulgadas pela unidade hospitalar.

O reconhecimento ao legado de Silvio Santos reforça sua importância na história da televisão brasileira, unindo duas das maiores emissoras do país em um tributo ao apresentador.









Patricia Abravanel, Paulo Marinho, presidente da Globo, e Daniela Beyruti, presidente do SBT, participaram juntos do evento Melhores do Ano, organizado pela Globo. A ocasião foi registrada por Gabriel Vaquer, da Folha.