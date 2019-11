Destaque da competição, a equipe de voleibol masculino Toledo/Prati-Donaduzzi/Avotol categoria sub 19, realizou a partida final do campeonato na cidade de Francisco Beltrão. Venceu a partida e conquistou o troféu de campeão da 32ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPS) – divisão B.

A vitória veio depois de uma linda partida contra o Tamboara de Francisco Beltrão. O Toledo agora passa a disputar a Divisão A dos Jogos da Juventude em 2020, a elite do voleibol paranaense.

O professor André Van de Sand destacou “Todos queríamos ser campeões e trabalhamos muito com treinos diários para ir a Francisco Beltrão e voltar para casa com o troféu. Os atletas estão de parabéns, pois se dedicaram muito”, afirma.