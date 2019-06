Aderindo à campanha de prevenção e vacinação contra gripe e febre amarela, na manhã do dia mais frio de Curitiba este ano. Das 9 às 11,30h, deste no dia 5, no Espaço Ceasa – Cidadania e Saúde foram distribuídas doses da vacina aos interessados, tanto empresários como fornecedores e usuários em geral da Central de Abastecimento.

Contando com o apoio do Governo do Estado, da Secretaria Municipal de Saúde -Distrito Sanitário Regional Tatuquara, e do Sindicato dos Permissionários da Ceasa Curitiba (Sindaruc), muita gente teve a oportunidade de receber a vacina em seu local de trabalho.

Nas fotos a presença da direção da Ceasa e Sindaruc que estiveram prestigiando o trabalho das profissionais que distribuíram a vacina para um grande número de pessoas.