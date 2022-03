Veja aqui os benefícios e cuidados com a implantação de próteses

Uma prótese ortopédica, mesmo já sendo muito comum, pela sua suposta complexidade e por sua importância na sustentação das pernas, poder gerar muito medo nos pacientes para enfrentar a colocação de uma prótese.

É claro que antes de tudo se busque o maior número possível de informações. Ver se é mesmo necessário, pois é uma cirurgia numa região muito importante. Verificar todas as opções de tratamento, os procedimentos e cuidados para antes de depois da cirurgia que são muito importantes.

Interessante é que em geral a pessoa vai para casa já no dia seguinte e em torno de 45 dias já pode se mover com algum apoio.

O fundamental é o cuidado com o período pós-operatório. Ele deve ser redobrado como explica o Dr. Renato Raad: “ao receber o diagnóstico da necessidade de uma prótese, é necessário que o paciente extraia do seu médico o maior número possível de informações, tenha conhecimento real do seu caso e conheça também as opções de tratamento e os procedimentos que devem ser realizados no pré e no pós-operatório”.

A colocação de prótese é considerado o melhor procedimento cirúrgico idealizado no século passado, pois devolveu para milhões de pessoas a qualidade de vida e, com a expectativa de aumento da sobrevida das pessoas, existe uma expectativa de aumento das indicações de prótese total de quadril nos próximos anos de 700%. Porém, como todo procedimento cirúrgico, é provável sim que exista rejeição neste processo. “A rejeição significa infecção e sim, existe risco de 1% de infecções em uma prótese de quadril primária, sendo muito importante a experiência da equipe médica, a unidade hospitalar, a qualidade do implante e os cuidados de higiene do paciente no pré e pós-operatório.