O Armazém da Família recebeu da Associação dos Celíacos do Paraná (Acelpar) o certificado Selo Sem Glúten. A certificação é dada a mercados, restaurantes, bares, lanchonetes e similares que atendem com segurança alimentar pessoas celíacas e com restrição ao glúten.

Agora, as gôndolas das 33 lojas do Armazém da Família, por onde passam 260 mil famílias curitibanas, terão o selo de identificação de cor verde, que mostra onde estão os produtos sem glúten.

A entrega do prêmio foi no fim da tarde de segunda-feira (16/9), no Salão de Atos do Parque Barigui, com a presença do vice-prefeito, Eduardo Pimentel, e da presidente do Instituto Municipal de Turismo, Tatiana Turra.

O cuidado na alimentação faz parte da tradição dos Armazéns da Família, com produtos sem açúcar e com campanhas de redução do consumo de ultraprocessados. “Há um cuidado com as restrições, como a dos celíacos, e essa certificação coloca Curitiba à frente na política de segurança alimentar no Brasil”, disse o secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Luiz Gusi.

Para a presidente da Acelpar, Ana Cláudia Cendofanti, a parceria com a Prefeitura abre mais um espaço onde as famílias com celíacos possam comprar o alimento sem glúten. “É importante para a Acelpar e os celíacos de Curitiba contar com o apoio da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional para promover mais ações de inclusão social em nossa cidade”, disse Ana Cláudia.

Auditorias

O selo é dividido em três categorias, diferenciando quem comercializa, quem manipula e comercializa e quem compra produtos certificados e comercializa ou os manipula.

Para obter a certificação de estabelecimento sem glúten, uma equipe técnica da Acelpar faz auditorias. Quando há manipulação de alimentos, é feita a verificação de todas as matérias-primas e insumos usados, treinamento e capacitação da equipe de produção de alimentos e atendimento e gestão das áreas de produção e manipulação para controle de riscos quanto à contaminação cruzada por glúten. A validade do selo é de 1 ano.

Categorias dos selos

Selo Verde: destinado a estabelecimentos que produzam ou manipulem alimentos exclusivamente sem glúten.

Selo Laranja: destinado a estabelecimentos que produzem alimentos com glúten e possuem área segregada para a produção e manipulação de alimentos sem glúten.

Selo Azul: destinado a estabelecimentos de alimentação que não produzem alimentos sem glúten, porém adquirem estes produtos prontos para o consumo de forma terceirizada, e possuem área segura para a manipulação destes alimentos.