Por que não copiar textos de outros blogs?

SERÁ QUE EU POSSO PEGAR QUALQUER TEXTO E FAZER O USO DELE NO MEU PRÓPRIO SITE OU BLOG? QUAIS AS IMPLICAÇÕES DISSO?

Se você entende a importância e acompanha as boas práticas de marketing digital, sabe o quão importante é para obter bons resultado produzir conteúdo relevante. E uma das principais ferramentas de produção que uma empresa pode ter é um blog. Porém, produzir conteúdo não é uma tarefa simples.

Além de possuir um conhecimento em SEO, ter boa escrita e conhecer bem sobre a área que se pretende falar, é preciso de tempo. E esse é um dos recursos mais limitados nas empresas. Por isso, é comum que elas encontrem maneiras rápidas para resolver esse problema. Um deles é o de (re)publicar conteúdos de terceiros em seu blog ou site. E isso é um problemão.

A primeira implicação que pensamos é o plágio. Sim, esse é um enorme problema para sua empresa. Porém, há outros problemas que podem prejudicar, e muito, a sua empresa, como penalização do Google e a perda da credibilidade para com o seu cliente.

Bom, vamos entender um pouco melhor sobre cada problema que copiar textos de outros sites podem ocasionar para o seu site.

Cópia sem autorização do autor é plágio. E plágio é crime!

É muito fácil copiar um texto de outro site, por isso se tornou uma prática tão comum. Mas quando alguém escreve um texto, ele é desta pessoa. Então, copiá-lo sem autorização é um crime, pois você estará roubando (def.: apropriar-se de um bem alheio) um conteúdo que não é seu.

Segundo o Artigo 184 do Código Penal Brasileiro, plágio é um crime de violação aos direitos autorais e os que lhe são conexos. A pena para esse crime pode ser multa ou até mesmo detenção, de 3 meses há 1 ano. Acho que ninguém gosta de pagar multas, muito menos de ficar preso, não é?!

“Ah, mas e se eu alterar alguns trechos do texto?”

Se o texto estiver protegido por uma lei que não o permita ser reproduzido na íntegra, ou com modificações, você só estará piorando ainda mais os problemas.

O Google vai te punir

O que era pra ser uma das principais ferramentas para atrair visitas orgânicas para o seu site, com a possibilidade de explorar várias palavras-chaves e conteúdo relevante, pode atrapalhar o seu resultado. Quando você copia textos de terceiros para o seu blog é isso que acontece.

Nas políticas do Google, o maior parceiro que um site pode ter, sites que copiam conteúdos são penalizados. As punições são uma má classificação nos resultados de busca, o que torna o seu site menos visível para o seu público, ocasionando em um mal resultado. E mesmo que você tenha autorização para copiar o conteúdo, o Google entende como uma duplicação de conteúdo e ele irá te punir.

