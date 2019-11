Parceria com o governo reuniu essa semana na Casa Civil prefeitos e representantes de diversas instituições para atender a saúde e a educação. São R$ 351 milhões de recursos do plano “Paraná Mais Cidades” do Governo do Paraná destinados aos municípios. Dinheiro proveniente do Tesouro Estadual e da devolução do exercício orçamentário do Poder Legislativo. “O nosso objetivo é trabalhar para as pessoas, essa indicação de verbas é o primeiro passo de um grande trabalho e um futuro melhor,” declara o deputado Subtenente Everton que destinou verbas para três hospitais, dez colégios estaduais e diversas instituições de quinze municípios do Estado.

Coordenado pela Casa Civil, o plano “Paraná Mais Cidades” foi desenvolvido junto com os deputados estaduais para fazer com que os recursos cheguem na ponta e atendam áreas como infraestrutura, segurança pública e saúde, explicou o chefe da Casa Civil, Guto Silva. “Com essa parceria, é possível ter uma análise mais adequada das necessidades dos municípios”, disse.

O município de Araucária vai investir na inclusão através do paradesporto com o recebimento do kit de cadeiras de rodas paradesportivas no valor de 50 mil reais. “Esse recurso veio ao encontro da bandeira que eu levanto junto com o deputado Everton, o da inclusão das pessoas através da prática do esporte”, disse o vereador Elias Almeida dos Santos. O paratleta Luan Crimácio Alves da Costa e que também faz parte do projeto “Araucária sobre Rodas”, será um dos que receberá a cadeira de rodas. “Estávamos esperando por isso, agora só falta o espaço para a prática da bocha e do basquete em cadeira de rodas, por exemplo”, cita Luan.

O prefeito de Loanda, Sargento Santos, afirmou que com os recursos recebidos vai ser possível reativar o Projeto Piá. O município foi beneficiado com R$ 370 mil para a construção de uma arena esportiva, R$ 50 mil para um laboratório de informática, também irá receber uma van para transporte de pacientes e um rolo compactador que, segundo o prefeito, “além de trazer economia para o município,irá melhorar a trafegabilidade”, disse. “São soluções para problemas que já se achavam perdidos”, afirma.

O município da Lapa compareceu em comitiva para a assinatura de liberação de recursos. A cidade será contemplada com 300 mil reais para a implantação de rede de água que também beneficiará a localidade de Faxinal dos Correios, distante 33 km da sede. “Em tempo de estiagem o nosso município sofre muito. Já existem poços perfurados, mas faltava o recurso para retirar a água”, explica Edival Cesar Ukan Schuster que representa uma comunidade de Faxinal. “Essa parceria veio em boa hora, principalmente nessa época em que a comunidade depende de caminhão pipa”, afirmou o vereador da Lapa, Vilmar Fávaro Purga. “Estamos aqui porque a necessidade da população independe de partido político”, disse o vice-prefeito da Lapa, Joacir Gonsalves.

O município de Flor da Serra do Sul foi contemplado com uma Patrulha Sericícola, um conjunto de equipamentos que beneficiará o produtor local. “Vai ser muito bom, pois a agricultura é o forte da nossa região”, afirmou o vereador Moacir Fernandes de Oliveira.

Saúde

O Hospital Pequeno Príncipe esteve representado pelo diretor corporativo, José Álvaro Carneiro. A instituição recebeu o recurso de R$ 1,1 milhão que será investido em um Arco Cirúrgico Hemodinâmico. “Este equipamento permite cirurgias minimamente invasivas em procedimentos de alta complexidade”, explica, ou seja, “ele é capaz de alcançar o fígado, sem a necessidade de abrir o paciente”, exemplifica.

Também esteve presente o Dr. Geci Labres de Souza Júnior, diretor do Complexo Hospital do Trabalhador para receber recursos que atenderão o Hospital de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier, órgão estadual da saúde pública, que o deputado visitou e pode conhecer de perto suas necessidades. Dentre os investimentos, o total de R$ 1 milhão de reais servirá também para a aquisição de um aparelho de Raio-X Móvel Digital com tela. “Investimos em tecnologia para garantir eficiência e economia, além de este equipamento ser mais seguro para o paciente e não poluir o meio ambiente”, disse o diretor. Ele também destaca a capacidade de apresentar o resultado segundos após o exame. “O médico pode avaliar e tomar uma decisão mais rápida”, afirma. “O equipamento fica disponível na UTI do hospital, mas também pode ser movimentado para o atendimento no quarto. Em comparação, é uma verdadeira Ferrari”, disse.

Para Adauto Rocha, responsável por relações governamentais do Hospital Erasto Gaertner, centro de referência em diagnóstico e tratamento do câncer em Curitiba, o aporte no valor de R$ 1 milhão ajudará na aquisição de equipamentos para cirurgias laparoscópicas e exames automatizados, possibilitando o aumento do número de atendimentos realizados. “Fizemos uma parceria muito boa para o desenvolvimento tecnológico em medicina robótica que vai onerar menos os pacientes”, acrescenta.

Educação e Esporte

O vereador Rodrigo Inhoatto representando o município de Francisco Beltrão, assinou recursos para quatro colégios estaduais (Col. Est. Prof. Vicente de Carli, Col. Est. Dr. Eduardo Virmond Suplicy, Col. Est. João Paulo II, Col. Est. Tancredo Neves). “São colégios que há muito tempo não recebiam investimentos, com os kits esportivos também vamos promover a educação através da prática do esporte”, afirma.

As diretoras Rosemari Duellis e Cristiane Smyk, dos Colégios Estaduais Natália Reginato e Senhorinha de Moraes Sarmento, respectivamente, afirmam que os investimentos serão em benefício dos estudantes. Disseram que há muito tempo esperavam por esta reforma e melhorias nas quadras, pois além das práticas esportivas, os colégios também abrem as quadras aos finais de semana para a comunidade.

O Colégio Estadual Profª. Iara Bergmann estava representado pelas presenças da diretora Anelita Miqueletto, o secretário Celso Spitzer e a administradora Fabiana Silva. O colégio foi atingido por fortes chuvas e os recursos também irão ajudar na substituição dos telhados. “Alagou todo o colégio, esse recurso chegou em excelente momento”, disse a diretora, agradecendo ao deputado.

Para atender o Corpo de Bombeiros da PMPR, o mandato do deputado Subtenente Everton também destinou uma ambulância para o SIATE (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e para o GOST (Grupo de Operações de Socorro Tático). A PMPR também foi contemplada com recursos para o Regimento de Polícia Montada “Cel. Dulcídio” (RPMon), que recebeu um aparelho de Raio-X no valor de R$ 145 mil reais, propiciando melhores cuidados com os animais desta unidade militar. Além deste equipamento o RPMon, poderá contar com uma melhor estrutura de atendimento às pessoas com deficiência e idosos através do método terapêutico de equoterapia, graças a possibilidade de aquisição de uma van, um furgão de transporte e um Kit esportivo da terceira idade.

Relação dos municípios e entidades atendidas:

ARAUCÁRIA

Kit de cadeiras de rodas paradesportivas

DOIS VIZINHOS

Automóvel

Laboratório de Informática

FLOR DA SERRA DO SUL

Patrulha Sericícola

FRANCISCO BELTRÃOKits Esportivos Multimodalidade para:

Col. Est. Prof. Vicente de Carli

Col. Est. Dr. Eduardo Virmond Suplicy

Col. Est. João Paulo II

Col. Est. Tancredo Neves

IRATI

Ambulância de suporte básico

ITAPEJARA DO OESTE

Academia ao Ar Livre

Kit Esportivo Multimodalidade

LAPA

Implantação de Redes de Água

LOANDA

Van transporte pacientes

Arena Esportiva

Rolo Compactador Vibratório min. 10.300kg

Van Passageiro 16 lugares

Laboratório de Informática

MANGUEIRINHA

Unidade de Saúde apoio Rural

Recape Asfáltico (com sinalização)

REALEZA

Laboratório de Informática

SANTA IZABEL DO OESTE

Kit Esportivo Modalidade única/Handebol

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Col. Est. Costa Viana (Cobertura de Quadra Esportiva)

Col. Est. Silveira da Motta (Cobertura de Quadra Esportiva)

VERÊ

Laboratório de Informática

CURITIBA

Hospital de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier

Hospital Erasto Gaertner

Hospital Pequeno Príncipe

PMPR/Corpo de Bombeiros – GOST (Renault Duster)

PMPR/Corpo de Bombeiros -SIATE (ambulância)

PMPR/Regimento de Polícia Montada “Cel. Dulcídio” (aparelho Raio-X)

PMPR/Regimento de Polícia Montada Cel. Dulcídio (Van Fiat Ducato, Furgão Renault Master, Kit Integração da Melhor Idade)

Col. Est. Natália Reginato (reforma quadra esportiva)

Col. Est. Profª Iara Bergmann (reforma)

Col. Est. Senhorinha de Moraes Sarmento

Total dos valores destinados: R$ 7 milhões.