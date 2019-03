Contando com uma boa participação, o Conseg Sítio Cercado tem se movimentado no sentido de acompanhar os aspectos relativos a segurança da população da região, seja discutindo temas de interesse, se participando de eventos e discussões sobre o tema.

Para a presidente Palmira ……….. em duas reuniões realizadas no início do anos estes temas foram discutidos, assim como orientações em geral. Na reunião realizada na Facear do Sítio Cercado, entre os destaques esteve a implantação do programa Vizinho Solidário com a distribuição de placas para identificação das casas das famílias participantes.

No entanto, o que mais preocupa a direção da entidade no momento é a mobilização dos Consegs de Curitiba que reivindicam a participação na discussão e criação do projeto Muralha Digital que tramita na Câmara Municipal tratando de tema referente a segurança na cidade e que não incluiu inicialmente a presença destes conselhos.