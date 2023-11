“Red Hot Chili Peppers em Curitiba: Tudo o que você precisa saber sobre o show histórico!”

Notícias de Curitiba – Red Hot Chili Peppers

<h2>13 de novembro de 2023</h2> Finalmente chegou a nossa vez Curitiba!!! O show dos caras do Red Hot Chili Peppers, acontece nesta segunda-feira, 13 de novembro, e a Mundo Livre Fm, estará presente em mais este evento, trazendo uma cobertura completa do evento, com atualizações nas ondas do rádio e também pelas redes sociais (<a href="https://www.mundolivrefm.com.br" target="_blank" rel="noopener">@mundolivrefm</a>). <h3>Principais informações sobre o evento:</h3> <h4>MAPA DO EVENTO</h4> <img src="caminho/para/imagem/mapa-evento.jpg" alt="Mapa do Evento"> Ingressos: ESGOTADOS Data: 13 de novembro de 2023 (segunda-feira) Abertura dos Portões: 15h Horário Red Hot Chili Peppers: 21h Local: Estádio Couto Pereira Endereço: Rua Amâncio Moro S/N – Alto da Glória – Curitiba Classificação etária: 16 anos. Menores de 06 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.**Sujeito a alteração por Decisão Judicial. <h4>Banda de abertura: IRONTOM</h4> <h3>O QUE PODE E NÃO PODE</h3> <h4>Trânsito</h4> O show da banda americana Red Hot Chili Peppers, na noite desta segunda-feira (13), no estádio Couto Pereira, no bairro Alto da Glória, em Curitiba, provoca alterações no trânsito da região. De acordo com a Prefeitura de Curitiba, os bloqueios começam às 7h de segunda e terminam à 1h de terça-feira (14). Segundo a prefeitura, 13 bloqueios serão feitos nas seguintes ruas: <ul> <li>Barão de Guaraúna</li> <li>Pedro Rolim de Moura</li> <li>Floriano Essenfelder</li> <li>Mauá</li> <li>21 de abril</li> <li>Amâncio Moro</li> <li>Ivo Leão</li> <li>Tertuliano Muller</li> <li>Maria Clara</li> </ul> Se necessário, a prefeitura poderá bloquear as esquinas das ruas Mauá com Itupava e Agostinho Leão Júnior com Padre Camargo. A orientação da prefeitura é que os motoristas que não precisem acessar a região evitem a área e procurem rotas alternativas. Confira os desvios: <ul> <li>Nicolau Maeder</li> <li>Augusto Stresser</li> <li>Almirante Tamandaré</li> <li>Barão de Guaraúna (na parte não bloqueada)</li> <li>Augusto Severo</li> <li>Itupava</li> </ul> Agentes da Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) farão o monitoramento da região. Quem for passar pela região, deve se atentar à movimentação. É esperado que 41.000 pessoas assistam ao show, que terá os portões abertos às 15h. A abertura dos portões está marcado para às 15h e o início do show está previsto para às 21h. <h4>Linhas de Ônibus</h4> Na cidade toda são 56 opções de ônibus que levam você às proximidades do bairro Alto da Glória. Veja abaixo a relação dos ônibus e saiba como chegar ao Couto Pereira. <ul> <li>Santa Cândida/Capão Raso (Biarticulado)</li> <li>Interbairros I</li> <li>Augusto Stresser</li> <li>Alto Tarumã</li> <li>Hugo Lange</li> <li>Cabral/Osório</li> <li>Cp. Imbuia/Pq Barigui</li> <li>Detran/Vic. Machado</li> <li>Higienópolis</li> <li>Interhospitais</li> <li>Itupava/Cohab</li> <li>Novena</li> <li>Tarumã</li> <li>Tarumã/Augusta</li> <li>Juvevê/Água Verde</li> <li>Jardim Social/Batel</li> <li>Nossa Senhora de Nazaré</li> <li>Barreirinha</li> <li>Estudantes</li> <li>Estribo Ahú</li> <li>Fernando de Noronha</li> <li>Laranjeiras</li> <li>Paineiras</li> <li>Sta Gema</li> <li>Sacre Cour</li> <li>Rua XV/Barigui</li> <li>Ctba/C. Grande do Sul</li> <li>Ctba/Cap. do Atuba</li> <li>Ctba/Colombo/Cambará</li> <li>Ctba/Colombo/Guaraci</li> <li>Ctba/Colombo/Rod. da Uva</li> <li>Ctba/Conj. Atuba</li> <li>Ctba/Eugênia Maria</li> <li>Ctba/Guaratuba</li> <li>Ctba/Jd. Ana Rosa</li> <li>Ctba/Jd. Arapongas</li> <li>Ctba/Jd. César Augusto</li> <li>Ctba/Jd. Curitiba</li> <li>Ctba/Jd. Osasco</li> <li>Ctba/Jd. São Gabriel</li> <li>Ctba/Jd. Arapongas</li> <li>Ctba/Maracanã</li> <li>Ctba/Monte Castelo</li> <li>Ctba/Piraquara</li> <li>Ctba/Piraquara/Direto</li> <li>Ctba/Pres. Piraquara</li> <li>Ctba/Porteira/Paloma</li> <li>Ctba/Quatro Barras</li> <li>Ctba/Roça Grande</li> <li>Ctba/São Sebastião</li> <li>Ctba/Sta Tereza</li> <li>Ctba/Tamandaré</li> <li>Ctba/Timbu</li> <li>Ctba/Vila Palmital</li> <li>Ctba/Vl. Zumbi</li> </ul> Consulte os horários e mapa <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">aqui</a>. Por conta dos bloqueios, as linhas 361 Augusto Stresser e 374 Hugo Lange terão desvio de itinerário para as ruas Amintas de Barros, Sete de Abril e Alberto Bolliger, sentido bairro, e pelas ruas Augusto Stresser, Paraguassu, Machado de Assis, Almirante Tamandaré e XV de Novembro, sentido centro. As alterações podem ser conferidas <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">aqui</a>. <h4>Último Setlist (SP)</h4> <ol> <li>Intro Jam</li> <li>Can’t Stop</li> <li>The Zephyr Song</li> <li>Snow (Hey Oh)</li> <li>Here Ever After</li> <li>Otherside</li> <li>Suck My Kiss</li> <li>Soul to Squeeze</li> <li>Eddie</li> <li>Right on Time</li> <li>Tippa My Tongue</li> <li>Havana Affair (cover de Ramones)</li> <li>Californication</li> <li>The Heavy Wing</li> <li>Black Summer</li> <li>By the Way</li> </ol> Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro. Fonte: <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a>





Fonte: mundolivrefm.com.br