“Obras em Curitiba podem causar interrupção no abastecimento de água em diversos bairros”

Obras podem afetar o abastecimento de água em bairros de Curitiba

As obras realizadas em diferentes regiões de Curitiba podem causar impactos no abastecimento de água. Os bairros que podem ser afetados são: Capão Raso, Cajuru, CIC, Campo Comprido, Fazendinha, Portão, Santa Quitéria e Seminário.

Essas intervenções podem gerar transtornos temporários para os moradores, uma vez que podem ocorrer interrupções no fornecimento de água durante o período de execução das obras.

É importante que a população esteja ciente dessas possíveis interrupções e tome as devidas precauções para minimizar os impactos. Recomenda-se que os moradores dessas regiões armazenem água para uso doméstico durante o período das obras.

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) está trabalhando para minimizar os transtornos e garantir o abastecimento de água nessas áreas afetadas. A previsão é de que as obras sejam concluídas dentro do prazo estabelecido, restabelecendo o fornecimento de água normalmente.

Fonte: pretonobranco.com.br