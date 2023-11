“Morador de Pato Branco ganha prêmio máximo de um milhão de reais no Nota Paraná”

Nota Paraná premia morador de Pato Branco com um milhão de reais

O Nota Paraná, vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda, realizou um sorteio histórico, premiando pela primeira vez um morador da cidade de Pato Branco, no Sudoeste do Estado, com o prêmio máximo de um milhão de reais. Além disso, foram sorteados prêmios de 100 mil e 50 mil reais para moradoras de Curitiba.

Sorteio transmitido ao vivo do Canal da Música

A transmissão do sorteio deste mês foi feita a partir do Canal da Música, na Capital, pela TV Paraná Turismo. Normalmente, o sorteio ocorre em Maringá, onde está localizada a coordenação do programa.

Ganhador de um milhão de reais

O ganhador do prêmio de um milhão de reais concorreu com 46 bilhetes gerados a partir da emissão de 15 notas fiscais. O bilhete premiado foi o de número 5535527.

Prêmios de 100 mil e 50 mil reais

O prêmio de 100 mil reais saiu para uma contribuinte do bairro Uberaba, em Curitiba. Ela concorreu com 37 bilhetes eletrônicos gerados a partir de 73 notas fiscais. Já o prêmio de 50 mil reais foi para uma consumidora do bairro Boqueirão, também em Curitiba, que concorreu com 49 bilhetes gerados a partir de 6 notas fiscais.

Outros prêmios e devolução de ICMS

Além dos maiores prêmios, outros dez consumidores são contemplados nos sorteios mensais do Nota Paraná com 10 mil reais, e 15 mil pessoas recebem 50 reais. O programa também devolve aos contribuintes cadastrados parte do ICMS pago nas compras no comércio varejista do Estado. Ao todo, quase 3 bilhões de reais já foram devolvidos aos consumidores ao longo de oito anos de existência do programa.

Verificação de bilhetes premiados

Para verificar se possui bilhetes premiados, o consumidor deve acessar seu cadastro no aplicativo ou no site do Nota Paraná e inserir CPF e senha. Não são encaminhadas mensagens por WhatsApp nem por outros aplicativos.

Doações automáticas

A coordenadora do Programa Nota Paraná, Marta Gambini, destacou a possibilidade de doações automáticas para organizações sociais. Para isso, basta cadastrar o CNPJ da entidade no site do programa.

Participe do Programa Nota Paraná

A participação no Programa Nota Paraná é simples: ao fazer compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal, o que lhes permite a acumulação de créditos. Para se cadastrar, basta acessar o site gazetadobairro.com.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

Fonte: www.aen.pr.gov.br