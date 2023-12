“Homem é resgatado de helicóptero após queda de três metros na Ilha do Mel”

Plantão de Polícia

16/12/2023 às 16:13

Um homem de 42 anos ficou ferido e precisou ser resgatado por um helicóptero na Ilha do Mel, no litoral do Paraná, após sofrer uma queda de plano elevado (aproximadamente três metros de altura). As informações são do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) e a situação foi registrada ontem (15 de dezembro).

Após o acidente, a vítima começou a se queixar de dores na perna esquerda. Ele foi atendido pela equipe médica do helicóptero Falcão 04 e encaminhado ao Hospital em Paranaguá, também no litoral paranaense.

Confira o vídeo da ocorrência no Plantão de Polícia

Fonte: www.bemparana.com.br